Нужно ответственно подходить к решению актуальных проблем на местах - Кунцевич

10 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нужно ответственно подходить к решению актуальных проблем на местах. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заместитель главы Администрации Президента Андрей Кунцевич во время рабочей поездки в Могилев.

"В нашей стране активно проходят встречи трудовых коллективов, представителей общественных объединений, жителей населенных пунктов с руководителями республиканских ведомств, министерств и концернов. Это позволяет узнать о наиболее проблемных и злободневных вопросах, которые волнуют людей, взять их на контроль и постараться найти для них решение", - отметил Андрей Кунцевич.

Заместитель главы Администрации Президента ознакомился сегодня с ходом модернизации и технологическими процессами на Могилевской областной укрупненной типографии имени Спиридона Соболя. Как рассказал главный инженер предприятия Сергей Бураковский, сейчас идет реконструкция бывшего помещения склада под отделение по изготовлению газетных изданий. "Строительные работы на этом объекте практически завершились. В этом году планируем установить на обновленную площадку печатное оборудование, которое уже закуплено. Это не только расширит производственные площади, но и позволит освоить новые технологии. Кроме того, запуск новой машины значительно улучшит качество выпускаемой продукции - так мы сможем освоить новые рынки".

В течение дня заместитель главы Администрации Президента провел несколько встреч с координационными советами Могилева и области, представителями СМИ и трудовым коллективом областной типографии. "То, что я услышал сегодня, говорит о том, что местная власть хорошо справляется с наиболее актуальными проблемами, которые беспокоят людей, - сказал Андрей Кунцевич. - Но контакт с общественностью должен быть более тесным. У людей есть немало интересных предложений и идей, которые можно претворить в жизнь благодаря совместной работе с органами управления".

Были подняты и проблемные вопросы. Например, создание безбарьерной среды для людей с ослабленным зрением в Шклове, установка крытых остановочных павильонов в Могилевском районе. Жители Могилева жаловались на качество дорожного покрытия на некоторых улицах. Интересовал их и вопрос благоустройства зоны отдыха в Печерском лесопарке, а также перспектива строительства спортивного центра на улице Фатина.

"Такой формат общения носит системный характер. И в работу с людьми должны активнее включаться депутаты. Сегодняшний день оставил самые теплые впечатления. Мы смогли убедиться, что, несмотря на некоторые вопросы, руководители области и Могилева, общественных объединений радеют за дальнейшее развитие своего региона и страны. И такие встречи помогают в этом", - подытожил Андрей Кунцевич.-0-

Фото Олега Фойницкого