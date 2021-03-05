О деятельности Брестского ОАО "Спецжелезобетон", которое поставляет продукцию на российский рынок

Бетонные трубы, шпалы – продукт регионального значения. Это аксиома. Но в 2020 году ОАО "Спецжелезобетон" из Брестской области ее опровергло, отправив в Россию партию стрелочных переводов для прокладки железнодорожной ветки – от угольного разреза до морского порта на Тихом океане.

По Северному морскому пути

– Еще более масштабной была поставка труб для строительства российской военной базы на острове Котельный в архипелаге Новосибирских островов, расположенных между Восточно-Сибирским и морем Лаптевых, – уточняет директор ОАО "Спецжелезобетон" Василий Басевич, рассказывая об уникальной спецоперации по их доставке: сначала в Санкт-Петербург, потом – в Мурманск. А затем Северным Ледовитым океаном – на транспортном судне в сопровождении ледокола!

Так высокое качество и надежность продукции предприятия из Микашевичей победило в споре с оптимальным размером плеча доставки тяжеловесных бетонных конструкций, которое всегда было сравнительно невелико!

При этом Василий Павлович подчеркнул, что рынком №1 для их предприятия всегда оставалась Беларусь. Продукция завода востребована как при прокладке коммуникаций промышленных предприятий, так и целых жилых микрорайонов. В числе последних клиентов – Белорусско-китайский индустриальный парк "Великий камень" и жилой комплекс "Минск-Мир".

Выбор

Успех предприятия на 90% зависит от того, кто им управляет. Это подтверждает и опыт ОАО "Спецжелезобетон", которому с руководителем, несомненно, повезло. Василий Басевич возглавил завод 43 года назад. Молодой начальник начинал с нуля: с котлована, подбора кадров, запуска производства, которое, наконец, стартовало 37 лет назад.

– Я был полон оптимизма: знал, что справлюсь! И у нас получилось: за пять лет построили предприятие, стали работать, год от года продвигаясь вперед, – признается собеседник.

В СССР с реализацией железобетонных труб не было проблем: 25% шло на рынок Беларуси, остальные 75% – в самые разные регионы: от Кушки до Архангельска и Мурманска, от Калининграда, Бреста и Кишинева до Байкала. В помощь заводчанам были "Главжелезобетон" с его научными и проектными институтами и каналы реализации "Союзтрубснабсбыта", отвечающего за поставку по всему Советскому Союзу.

Самыми трудными для завода были 90-е, когда с развалом СССР стали рваться даже самые прочные связи.

– Когда объемы производства упали на 90%, мы поняли: чтобы не только выжить, но и развиваться, нужно создавать что-то новое, – рассказывает Василий Павлович. – Перспективы увидели в железнодорожных шпалах.

Белорусская "чыгунка" также переживала непростые времена. Шпалы закупала в России, имея весьма скромный бюджет на это. Директор ОАО "Спецжелезобетон" смог убедить руководство Белорусской железной дороги создать совместный проект по производству шпал. Так на микашевичском заводе появилась линия по их выпуску.

– Выбор был верным, – уточняет директор завода. – Спрос на шпалы рос, завод приобрел еще две линии. Теперь при потребности внутреннего рынка в 200 тыс. шпал в год страна выпускает до 900 тыс. единиц. Поэтому мы стали работать и на экспорт – поставляем их в Россию и Украину. Так вынужденная диверсификация открыла предприятию новые возможности.

Видеть выгоду

Сегодня ОАО "Спецжелезобетон" производит шпалы, брусья стрелочных переводов, безнапорные, дорожные, канализационные трубы, трубы для микротоннелирования, плиты ленточных фундаментов, тротуарную плитку, малые архитектурные формы и т. д. За 37 прошедших лет завод в два раза нарастил объем производства: с 60 тыс. м3 продукции в год до 130 тыс. м3.

Благодаря модернизации и расширению производства многие процессы автоматизировали, доверив тяжелые операции технике. И сейчас ОАО "Спецжелезобетон" обладает технологиями мирового уровня.

– При этом баланс ассортиментного портфеля меняется постоянно, – отмечает Василий Павлович. – В какой-то момент объемы выпуска труб и шпал были равны... Потом вырос до небес спрос на плитку, а трубы стали занимать уже треть выпуска... Короче, год на год не приходится. Наши планы определяет спрос...

Время выбирать плитку

Выпускать товар, дающий максимальную отдачу, уметь предвидеть то, что будет востребовано завтра, – вот что всегда лежало в основе стратегии ОАО "Спецжелезобетон". И именно этим было продиктовано решение наладить производство в Микашевичах такой актуальной сегодня продукции, как тротуарная плитка. Ее выбрали для благоустройства Бреста, который тогда еще только готовился к празднованию своего тысячелетия.

Есть надежда, что вскоре надежная плитка от ОАО "Спецжелезобетон" заменит асфальт пешеходных зон и в других городах и селах страны. Опыт этой зимы, когда асфальт пешеходных дорожек потрескался от сильных морозов и "съежился", распавшись на "материки", убедил местные власти и застройщиков в необходимости благоустраивать дворы и улицы именно плиткой! Она устойчива к разным негативным явлениям, морозам в том числе. На прагматизм строителей и умение считать деньги застройщиков (скупой, как известно, платит дважды!) и делает ставку ОАО "Спецжелезобетон". Не случайно сегодня более 50% его объемов производства составляет именно тротуарная плитка, бордюр и малые архитектурные формы.

"МикаБет" – вне конкуренции

Не могли мы не спросить у руководителя предприятия о конкуренции железобетонных труб с недавно появившимися пластиковыми: может, последние вытеснят железобетон?

– Нет, – уверен Василий Павлович. – Года четыре назад немцы привозили на одну из российских выставок бетонные трубы возрастом 110 лет, чтобы доказать: если их нормально эксплуатировать, служить будут веками! А вот производители труб из пластика с осторожностью называют срок службы их продукта – 50 лет. И еще неизвестно, как они поведут себя в будущем: каким образом такие трубы утилизировать?! А вот бетон – натуральный материал, экологически чистый, поддающийся утилизации и повторному использованию. Полученные после дробления песок и щебень идет на подсыпку дорог. Уверен в том, что железобетон ничто не заменит! – утверждает Василий Басевич.

Сегодня, когда вопросы надежности и экологичности выходят на первый план, с руководителем предприятия трудно не согласиться. У продукции ОАО "Спецжелезобетон", реализующейся под брендом "МикаБет", прекрасные перспективы.

Серьезное "портфолио" – важный аргумент востребованности. В числе покупателей профильной продукции ОАО "Спецжелезобетон" – компании мирового уровня: Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты, ряд холдингов химической промышленности России.

Тамара МАРКИНА

Павел ОРЛОВСКИЙ

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