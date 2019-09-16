О генпланах белорусских городов, "деревнях будущего" и комфортной среде для жизни

Возведение новых объектов невозможно без предварительного градостроительного планирования. От того, насколько грамотно поработали проектировщики, зависит дальнейшее развитие территорий. И здесь важно найти золотую середину между потребностями экономики, предпочтениями жителей и гармонией с природой. О генеральных планах белорусских городов, "деревнях будущего" и комфортной среде для жизни корреспондент БЕЛТА побеседовала с директором института БелНИИПградостроительства Александром Хижняком.

- Александр Николаевич, расскажите о наиболее значимых проектах института, которые выполнены в последнее время. По каким направлениям работаете сейчас?

- Научно-проектное республиканское предприятие "БелНИИПградостроительства" специализируется на разработке градостроительной документации. Это схемы комплексной территориальной организации Беларуси, областей, районов, генеральные планы городов и других населенных пунктов, проекты детального планирования, в том числе с регенерацией исторической застройки. Среди наиболее значимых проектов хотел бы назвать генеральный план Бреста и детальный план его исторической части. Мы помогли брестчанам решить большое количество территориальных проблем, работа получила высокую оценку Брестского облисполкома, областного Совета депутатов.

Также в этом году завершили разработку генерального плана Гродно - одного из красивейших белорусских городов. Документ в ближайшее время будет вноситься на утверждение главе государства. Кроме того, активно занимаемся маленькими населенными пунктам, агрогородками, чтобы и там создать комфортную жилую среду. В частности, обратили внимание на комплекс небольших населенных пунктов вокруг Минска, таких как Прилуки, Сеница, Гатово, Колодищи. По ним начинаем разрабатывать градостроительную документацию. Здесь явно ощущается недостаток транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, и мы ищем площадки для размещения детских садов, школ. Иногда приходится предлагать под такую застройку озелененные территории, ведь подходящие участки бывают заняты. Такая ситуация, к примеру, сложилась в Боровлянах, Колодищах. Встречаемся с населением по проблемным вопросам, внедряем принципы партисипативного планирования, когда перспективы развития обсуждаются с общественностью не после, а до начала и во время разработки проекта. От граждан поступает много хороших предложений.

В числе новых направлений - подготовка схем озелененных территорий, утверждена методика их выполнения. Такая работа, к примеру, сейчас проводится в Гомеле. Жителей волнует сохранение зеленых насаждений, но важно понимать, какие они, в каком состоянии находятся. Это нужно для того, чтобы определиться с дальнейшими шагами по каждой ландшафтно-рекреационной зоне.

- Институт БелНИИПградостроительства в 2016 году разрабатывал генеральные планы городов-спутников Минска. Ожидается ли их корректировка?

- На сегодня назрела необходимость внести определенные изменения в документацию, поскольку завершается пятилетний период планирования. Это связано с анализом того, что выполнено и что сделать не удалось. Также главой государства поставлены новые задачи по освоению территорий. С IV квартала такую работу начнем. В первую очередь будут вноситься изменения в генпланы Руденска и Смолевичей. Под Руденском планируется строительство высокотехнологичного производства ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", а Смолевичи первыми стали развиваться как город-спутник, именно на них делается упор в связке Минск - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Также правильно было бы заняться Фаниполем, где ведется активное жилищное строительство. Если говорить о том, что нужно сделать, то позиция института остается такой: в приоритете социальная, инженерная, транспортная инфраструктура. Думаю, что уточнятся объемы жилья. Будут проанализированы существующие площадки под застройку, возможно, рассмотрим и новые. Основная задача - создать комфортные условия для жизни.

- Вы рассказали о работе над генеральным планом Гродно. Можно ли раскрыть некоторые детали?

- Одной из главных для Беларуси проблем можно назвать постепенное разрастание городов. Легко строить новые объекты на свободных землях, но есть масса городских территорий, которые нужно осваивать. В Гродно мы предложили порядка 32 таких площадок. Идея в том, чтобы завершить формирование уже начатых к освоению участков, не выходить на новые. Подробнее о проекте стоит говорить, когда он пройдет все необходимые согласования.

- Что касается партисипативного планирования при общественных обсуждениях, как давно такие принципы внедрены в практику?

- Именно по инициативе нашего института на законодательном уровне закреплены единые подходы к проведению общественных обсуждений градостроительной документации. Ранее эти вопросы регулировали разрозненные нормативные правовые акты областных и городских исполнительных комитетов. Мы пошли дальше, пригласив жителей, представителей бизнеса, общественных организаций, урбанистов поучаствовать в разработке проектов, высказать свои пожелания. В качестве пилотных выбрали 15 населенных пунктов. На начальном этапе не все получается легко. Бывает, выступаем инициаторами обсуждений, а не находим поддержки. Но есть и позитивные примеры. Учитываем мнения граждан, которые высказываются за формирование набережных, наведение порядка, когда нужно уделить внимание очистным сооружениям, выносу производств. Например, в градостроительной документации закрепили предложения жителей Могилева по благоустройству прилегающей к Днепру территории. Они уже реализуются.

Не могу не отметить и то, что граждане зачастую злоупотребляют правом на высказывание своих предпочтений. Выступают против всего, не готовы видеть новые объекты, будь то детский сад или дорога, у своих жилых домов. Хотят разместить их у соседей, а те тоже против. Только диалог дает возможность достичь компромисса.

- В мире все более актуальной становится тема зеленого градостроительства. Находит ли она отражение в градостроительной политике нашей страны?

- Считается, что все проблемные вопросы должны решаться именно в градостроительной документации. Но есть еще архитектурная, строительная деятельность. Генеральный план населенного пункта не единственный документ, который определяет перспективы развития. Он задает параметры, представляет функциональное зонирование, транспортные коридоры. И здесь вопросам озеленения уделяется колоссальное внимание. Для каждого планировочного элемента, будь то район или квартал, просчитывается процент озеленения. Такие подходы затем должны распространяться на другие уровни проектирования и строительства, где речь идет о конкретных зданиях, сооружениях. Одно из последних новшеств - разработка схем озелененных территорий. Такие документы призваны не допустить вольного обращения с зелеными насаждениями.

- В республике приступили к реализации концепции "деревни будущего". В подготовке перспективного плана развития сельских населенных пунктов участвовал и институт БелНИИПградостроительства. Какие типовые проекты предложены? Где они реализуются?

- И прошлый, и этот год проходят под знаком Года малой родины. Мы разработали альбом типовых проектов для реализации концепции "деревни будущего", с ним любой может ознакомиться. Альбом находится в общем доступе, размещен на сайте Министерства строительства и архитектуры. Суть в том, что предложены варианты для разных типов населенных пунктов - от совсем небольших, где проживает до 20 человек, до тех, где население превышает тысячу жителей. Учитывается их направленность - туристско-рекреационная, аграрная, промышленная, аграрно-промышленная. Исходя из этого даны образцы планировок и объектов (домов культуры, центров социального обслуживания, фельдшерско-акушерских пунктов, центральной площади, детских садов, игровых площадок и др.). Как концепция реализуется на практике, покажет время. Каждая область должна была решением облисполкома определить такие "деревни будущего". Думаю, первые результаты получим в конце текущего года.

- Сейчас много говорится о создании комфортной среды проживания. Какие применяются современные решения, позволяющие изменить пространство жилых микрорайонов, сделать его более удобным и комфортным?

- Время масштабных застроек, на которое пришлось формирование таких микрорайонов, как Каменная Горка в Минске и Билево в Витебске, заканчивается. Мы переходим к точечному планированию - детальным планам кварталов. В них акцент делается на создание комфортной среды: центры дворов освобождаются от автомобилей, предусматриваются велопарковки, места для отдыха населения - не только детские площадки, но и зоны для занятий спортом. Также при освоении территорий предполагается параллельное строительство жилых домов, детских садов и школ.

- В связи с цифровизацией строительной отрасли, какие изменения произошли в проектной деятельности?

- При планировке городов мы уже много лет разрабатываем проекты в специальных программных комплексах, которые называются ГИС-системы. Для нас не новы цифровые съемки с дронов, формирование топографической подосновы посредством аэрокосмогеодезических методов. Рады, что вся система проектной деятельности со временем перейдет на цифровую платформу.

- Расскажите о международном сотрудничестве. В каких проектах за рубежом принимали участие специалисты института?

- Наш коллектив разрабатывал генеральные планы центральных городов венесуэльских штатов Баринас и Техериос, нескольких крупных сельскохозяйственных населенных пунктов этой страны. Еще один проект, которым можем гордиться, - разработка генеральной схемы Казахстана. В Азербайджане проектировали город для размещения вынужденных переселенцев после конфликта в Нагорном Карабахе. Активно сотрудничаем с Китаем по объектам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". В России являемся авторами комплексной транспортной схемы развития Белгорода и пригородной зоны. С 2008 года занимаемся этим населенным пунктом, и уже можно оценить, как формируется транспортная инфраструктура.

- Александр Николаевич, кроме руководства институтом Вы возглавляете комиссию по градостроительству, жилищной политике, экологии и землепользованию Минского городского Совета депутатов. С какими вопросами к Вам обращаются?

- Я избран депутатом по Каменногорскому избирательному округу №35. Как в целом минчан, так и жителей Каменной Горки волнует обеспечение социальными объектами. Эта проблема находится на особом контроле, ежегодно в городскую инвестиционную программу включаются проекты по развитию социальной инфраструктуры. В частности, выполнены предпроектные работы для строительства в микрорайоне Каменная Горка-1 школы на 1020 учащихся. Она откроется рядом с гимназией №43 и поможет разгрузить действующие учреждения образования. Люди обращаются и по другим вопросам: от ремонта дорожек, озеленения до работы жилищно-коммунальных служб. Всем стараемся помочь, практикуем прием граждан с выездом на место.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-