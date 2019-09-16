О генпланах белорусских городов, "деревнях будущего" и комфортной среде для жизни

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 16 сентября 2019
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Новости
13:21 В ссоре гомельчанин убил приятеля Происшествия
13:16 Беларусь недополучила Br520 млн таможенных пошлин из-за налогового маневра России Экономика
13:08 Участники МАГАТЭ должны придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия - генсек ООН Общество
13:07 Белорусские борцы выиграли первую олимпийскую лицензию на чемпионате мира в Казахстане Спорт
13:07 Доллар и евро на торгах 16 сентября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:05 В Индии из-за наводнений эвакуированы более 45 тыс. человек В мире
13:05 Сооружение Белорусской АЭС подходит к концу - глава "Росатома" Экономика
13:01 Заявки на конкурс юных музыкантов Белорусского детского фонда принимаются по 25 сентября Культура
13:01 Реконструкцию пунктов пропуска "Урбаны" и "Верхний Теребежов" планируется завершить в 2020 году Общество
13:00 Завершился первый этап белорусско-российского учения "Щит Союза - 2019" Общество
12:54 На белорусской границе с начала года изъято в 4 раза больше наркотиков Общество
12:53 Казахстан не исключает подписания во время визита Лукашенко в Астану соглашения о поставках нефти Политика
12:41 Казахстан рассчитывает активизировать в 2020 году взаимодействие с Беларусью как председателем в ЕАЭС Экономика
12:40 Красный уровень опасности объявлен 17 сентября в юго-восточных районах Гомельской области Регионы
12:38 Для обслуживания дорог Гомельской области в зимний период задействуют свыше 1,3 тыс. единиц техники Регионы
12:37 В Гомельской области выбросы от автотранспорта за пять лет снизились на 15% Регионы
12:34 Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 17-19 сентября Регионы
12:34 Минфин предлагает обсудить порядок закупок аудиторских услуг Экономика
12:23 В Беларуси создано агентство по секьюритизации активов Экономика
12:18 Хоккеист Егор Буяльский продолжит карьеру в дивизионе Б чемпионата Беларуси Спорт
12:13 Вокруг планеты: Конкурс гигантских овощей состоялся в Великобритании Калейдоскоп
12:12 Андрейченко: будем работать интенсивно, чтобы не оставлять большое "наследство" новым депутатам Политика
12:10 В Жлобине при пожаре спасены хозяйка квартиры и ее сын Происшествия
12:10 Фотограф снял на видео, как Boeing пролетает сквозь радугу Калейдоскоп
12:06 У двух жителей Гомельской области изъяли 300 л окрашенного топлива Происшествия
12:00 Лукашенко: Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр Президент
11:58 Нацбанк предлагает школьникам стать первыми посетителями обновленной экспозиции Музея денег Общество
11:51 Торговые сети в ЕАЭС намерены расширить ассортимент продовольствия из стран союза Экономика
11:48 Юные белорусские гребцы выиграли 19 медалей на международной регате в Братиславе Спорт
11:47 Беларусь и Украина согласовали программу наблюдений, анализа и оценки состояния трансграничных вод Общество
Все новости
Все новости
Регионы
16 сентября 2019, 11:15

О генпланах белорусских городов, "деревнях будущего" и комфортной среде для жизни

Возведение новых объектов невозможно без предварительного градостроительного планирования. От того, насколько грамотно поработали проектировщики, зависит дальнейшее развитие территорий. И здесь важно найти золотую середину между потребностями экономики, предпочтениями жителей и гармонией с природой. О генеральных планах белорусских городов, "деревнях будущего" и комфортной среде для жизни корреспондент БЕЛТА побеседовала с директором института БелНИИПградостроительства Александром Хижняком.

- Александр Николаевич, расскажите о наиболее значимых проектах института, которые выполнены в последнее время. По каким направлениям работаете сейчас?

- Научно-проектное республиканское предприятие "БелНИИПградостроительства" специализируется на разработке градостроительной документации. Это схемы комплексной территориальной организации Беларуси, областей, районов, генеральные планы городов и других населенных пунктов, проекты детального планирования, в том числе с регенерацией исторической застройки. Среди наиболее значимых проектов хотел бы назвать генеральный план Бреста и детальный план его исторической части. Мы помогли брестчанам решить большое количество территориальных проблем, работа получила высокую оценку Брестского облисполкома, областного Совета депутатов.

Также в этом году завершили разработку генерального плана Гродно - одного из красивейших белорусских городов. Документ в ближайшее время будет вноситься на утверждение главе государства. Кроме того, активно занимаемся маленькими населенными пунктам, агрогородками, чтобы и там создать комфортную жилую среду. В частности, обратили внимание на комплекс небольших населенных пунктов вокруг Минска, таких как Прилуки, Сеница, Гатово, Колодищи. По ним начинаем разрабатывать градостроительную документацию. Здесь явно ощущается недостаток транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры, и мы ищем площадки для размещения детских садов, школ. Иногда приходится предлагать под такую застройку озелененные территории, ведь подходящие участки бывают заняты. Такая ситуация, к примеру, сложилась в Боровлянах, Колодищах. Встречаемся с населением по проблемным вопросам, внедряем принципы партисипативного планирования, когда перспективы развития обсуждаются с общественностью не после, а до начала и во время разработки проекта. От граждан поступает много хороших предложений.

В числе новых направлений - подготовка схем озелененных территорий, утверждена методика их выполнения. Такая работа, к примеру, сейчас проводится в Гомеле. Жителей волнует сохранение зеленых насаждений, но важно понимать, какие они, в каком состоянии находятся. Это нужно для того, чтобы определиться с дальнейшими шагами по каждой ландшафтно-рекреационной зоне.

- Институт БелНИИПградостроительства в 2016 году разрабатывал генеральные планы городов-спутников Минска. Ожидается ли их корректировка?

- На сегодня назрела необходимость внести определенные изменения в документацию, поскольку завершается пятилетний период планирования. Это связано с анализом того, что выполнено и что сделать не удалось. Также главой государства поставлены новые задачи по освоению территорий. С IV квартала такую работу начнем. В первую очередь будут вноситься изменения в генпланы Руденска и Смолевичей. Под Руденском планируется строительство высокотехнологичного производства ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", а Смолевичи первыми стали развиваться как город-спутник, именно на них делается упор в связке Минск - Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Также правильно было бы заняться Фаниполем, где ведется активное жилищное строительство. Если говорить о том, что нужно сделать, то позиция института остается такой: в приоритете социальная, инженерная, транспортная инфраструктура. Думаю, что уточнятся объемы жилья. Будут проанализированы существующие площадки под застройку, возможно, рассмотрим и новые. Основная задача - создать комфортные условия для жизни.

- Вы рассказали о работе над генеральным планом Гродно. Можно ли раскрыть некоторые детали?

- Одной из главных для Беларуси проблем можно назвать постепенное разрастание городов. Легко строить новые объекты на свободных землях, но есть масса городских территорий, которые нужно осваивать. В Гродно мы предложили порядка 32 таких площадок. Идея в том, чтобы завершить формирование уже начатых к освоению участков, не выходить на новые. Подробнее о проекте стоит говорить, когда он пройдет все необходимые согласования.

- Что касается партисипативного планирования при общественных обсуждениях, как давно такие принципы внедрены в практику?

- Именно по инициативе нашего института на законодательном уровне закреплены единые подходы к проведению общественных обсуждений градостроительной документации. Ранее эти вопросы регулировали разрозненные нормативные правовые акты областных и городских исполнительных комитетов. Мы пошли дальше, пригласив жителей, представителей бизнеса, общественных организаций, урбанистов поучаствовать в разработке проектов, высказать свои пожелания. В качестве пилотных выбрали 15 населенных пунктов. На начальном этапе не все получается легко. Бывает, выступаем инициаторами обсуждений, а не находим поддержки. Но есть и позитивные примеры. Учитываем мнения граждан, которые высказываются за формирование набережных, наведение порядка, когда нужно уделить внимание очистным сооружениям, выносу производств. Например, в градостроительной документации закрепили предложения жителей Могилева по благоустройству прилегающей к Днепру территории. Они уже реализуются.

Не могу не отметить и то, что граждане зачастую злоупотребляют правом на высказывание своих предпочтений. Выступают против всего, не готовы видеть новые объекты, будь то детский сад или дорога, у своих жилых домов. Хотят разместить их у соседей, а те тоже против. Только диалог дает возможность достичь компромисса.

- В мире все более актуальной становится тема зеленого градостроительства. Находит ли она отражение в градостроительной политике нашей страны?

- Считается, что все проблемные вопросы должны решаться именно в градостроительной документации. Но есть еще архитектурная, строительная деятельность. Генеральный план населенного пункта не единственный документ, который определяет перспективы развития. Он задает параметры, представляет функциональное зонирование, транспортные коридоры. И здесь вопросам озеленения уделяется колоссальное внимание. Для каждого планировочного элемента, будь то район или квартал, просчитывается процент озеленения. Такие подходы затем должны распространяться на другие уровни проектирования и строительства, где речь идет о конкретных зданиях, сооружениях. Одно из последних новшеств - разработка схем озелененных территорий. Такие документы призваны не допустить вольного обращения с зелеными насаждениями.

- В республике приступили к реализации концепции "деревни будущего". В подготовке перспективного плана развития сельских населенных пунктов участвовал и институт БелНИИПградостроительства. Какие типовые проекты предложены? Где они реализуются?

- И прошлый, и этот год проходят под знаком Года малой родины. Мы разработали альбом типовых проектов для реализации концепции "деревни будущего", с ним любой может ознакомиться. Альбом находится в общем доступе, размещен на сайте Министерства строительства и архитектуры. Суть в том, что предложены варианты для разных типов населенных пунктов - от совсем небольших, где проживает до 20 человек, до тех, где население превышает тысячу жителей. Учитывается их направленность - туристско-рекреационная, аграрная, промышленная, аграрно-промышленная. Исходя из этого даны образцы планировок и объектов (домов культуры, центров социального обслуживания, фельдшерско-акушерских пунктов, центральной площади, детских садов, игровых площадок и др.). Как концепция реализуется на практике, покажет время. Каждая область должна была решением облисполкома определить такие "деревни будущего". Думаю, первые результаты получим в конце текущего года.

- Сейчас много говорится о создании комфортной среды проживания. Какие применяются современные решения, позволяющие изменить пространство жилых микрорайонов, сделать его более удобным и комфортным?

- Время масштабных застроек, на которое пришлось формирование таких микрорайонов, как Каменная Горка в Минске и Билево в Витебске, заканчивается. Мы переходим к точечному планированию - детальным планам кварталов. В них акцент делается на создание комфортной среды: центры дворов освобождаются от автомобилей, предусматриваются велопарковки, места для отдыха населения - не только детские площадки, но и зоны для занятий спортом. Также при освоении территорий предполагается параллельное строительство жилых домов, детских садов и школ.

- В связи с цифровизацией строительной отрасли, какие изменения произошли в проектной деятельности?

- При планировке городов мы уже много лет разрабатываем проекты в специальных программных комплексах, которые называются ГИС-системы. Для нас не новы цифровые съемки с дронов, формирование топографической подосновы посредством аэрокосмогеодезических методов. Рады, что вся система проектной деятельности со временем перейдет на цифровую платформу.

- Расскажите о международном сотрудничестве. В каких проектах за рубежом принимали участие специалисты института?

- Наш коллектив разрабатывал генеральные планы центральных городов венесуэльских штатов Баринас и Техериос, нескольких крупных сельскохозяйственных населенных пунктов этой страны. Еще один проект, которым можем гордиться, - разработка генеральной схемы Казахстана. В Азербайджане проектировали город для размещения вынужденных переселенцев после конфликта в Нагорном Карабахе. Активно сотрудничаем с Китаем по объектам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". В России являемся авторами комплексной транспортной схемы развития Белгорода и пригородной зоны. С 2008 года занимаемся этим населенным пунктом, и уже можно оценить, как формируется транспортная инфраструктура.

- Александр Николаевич, кроме руководства институтом Вы возглавляете комиссию по градостроительству, жилищной политике, экологии и землепользованию Минского городского Совета депутатов. С какими вопросами к Вам обращаются?

- Я избран депутатом по Каменногорскому избирательному округу №35. Как в целом минчан, так и жителей Каменной Горки волнует обеспечение социальными объектами. Эта проблема находится на особом контроле, ежегодно в городскую инвестиционную программу включаются проекты по развитию социальной инфраструктуры. В частности, выполнены предпроектные работы для строительства в микрорайоне Каменная Горка-1 школы на 1020 учащихся. Она откроется рядом с гимназией №43 и поможет разгрузить действующие учреждения образования. Люди обращаются и по другим вопросам: от ремонта дорожек, озеленения до работы жилищно-коммунальных служб. Всем стараемся помочь, практикуем прием граждан с выездом на место.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-

Новости рубрики Регионы
Фото из архива Красный уровень опасности объявлен 17 сентября в юго-восточных районах Гомельской области
Фото из архива Для обслуживания дорог Гомельской области в зимний период задействуют свыше 1,3 тыс. единиц техники
Фото из архива В Гомельской области выбросы от автотранспорта за пять лет снизились на 15%
Фото из архива Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 17-19 сентября
Фото из архива В Витебском госуниверситете планируют открыть школу будущих офицеров
Фото из группы автоклуба NWC в ВК В центре Полоцка автомобилисты выстроили герб города из машин
Главное
Во время встречи Лукашенко рассказал, чего ждет от нового состава белорусского парламента
Лукашенко: Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр
Бюджет на научную деятельность в Беларуси в 2020 году увеличат на 16%
О генпланах белорусских городов, "деревнях будущего" и комфортной среде для жизни
Топ-новости
Лукашенко считает важным ускорить работу парламента над принятием бюджетных документов на 2020 год
life:) расширил покрытие 4G-сети в 32 населенных пунктах Беларуси
ФОТОРЕПОРТАЖ: Минский полумарафон прошел в белорусской столице
РЕПОРТАЖ: Крупнейшая площадка видеоигр, военная техника, много музыки: в Минске отпраздновали День танкиста
На белорусской границе с начала года изъято в 4 раза больше наркотиков
Сооружение Белорусской АЭС подходит к концу - глава "Росатома"
Нацбанк предлагает школьникам стать первыми посетителями обновленной экспозиции Музея денег
Акцию "Пешеход" проводят 16-20 сентября в Минской области
В Беларуси создано агентство по секьюритизации активов
Завершился первый этап белорусско-российского учения "Щит Союза - 2019"
В Минске на подземном паркинге загорелся Mercedes
В Гомеле ищут пропавшую женщину с 5-летней дочерью
В Минтруда рассказали о перспективах электронных трудовых книжек в Беларуси
Сборная Беларуси победила Финляндию на ЧЕ по волейболу, отыграв матчболы в 3-м сете
Минское "Динамо" вырвало победу в матче с "Металлургом" на последней минуте 3-го периода
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.