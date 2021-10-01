О любви к профессии и детям: в Бресте чествовали лучших педагогов области

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском облисполкоме сегодня на торжественном приеме чествовали педагогических работников региона, передает корреспондент БЕЛТА.

С профессиональным праздником учителей поздравил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и поблагодарил их за непростой труд. "Спасибо, что наши дети в надежных руках. Педагог для ребенка как вторая мама: ведет за руку, направляет на протяжении школьных лет, видит склонности, какие-то проблемы - учитель знает все. Поэтому не бывает лишнего раза для благодарности, ведь своей работе вы отдает очень много сил", - сказал Юрий Шулейко. Он вручил педагогам грамоты и благодарственные письма областных исполкома и Совета депутатов, нагрудные знаки Министерства образования "Отличник образования".

Наталья Вавренчук работает учителем начальных классов в гимназии №2 Бреста. Ее педагогический стаж насчитывает более 20 лет. "Очень нужное в нашей профессии, когда с годами любишь работу еще больше, с удовольствием общаешься с детьми. Наверное, это высшее достижение. Дети ищут в учителе старшего друга. Глядя на них, часто вспоминаю себя в их возрасте, представляю, что могла чувствовать в той или иной ситуации. Маленькие дети - будущие взрослые, поэтому стараюсь выстраивать отношения так, чтобы мы понимали друг друга", - рассказала педагог. Она заметила, что к своим выпускникам относится как к родным людям, радуется их жизненным успехам.

Ирина Малыщик преподает почти 30 лет в сельской школе. Она работает учителем английского и немецкого языков в Воловельской средней школе Дрогичинского района. "Думаю, сейчас возможности в сельских и городских школах примерно одинаковые, главное - желание учиться. Где-то наши ребята даже в приоритете: классы небольшие, больше времени для активности на уроке. Я могу с каждым поговорить, лучше развивать детей", - отметила учительница. Она призналась, что мечтала об этой профессии с четвертого класса. Вдохновилась примером любимой учительницы и тоже стала преподавать немецкий. Теперь и ей самой подражают: практически каждый год хотя бы один ее выпускник поступает в лингвистический университет.

На прием в облисполком пригласили 18 педагогов. Юрий Шулейко обратил внимание, что торжество провели в небольшом кругу из-за эпидемиологической ситуации. Он призвал жителей региона прививаться, поскольку заболеваемость коронавирусом сейчас растет.-0-