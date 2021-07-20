О местах работы мобильных датчиков контроля скорости рассказали в ГАИ Минска

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 12 местах Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 до 14.00 и с 14.00 до 16.00 мобильные датчики контролируют скорость по ул.Ташкентской в районе моста через реку Свислочь и ул.Чкалова, д. 1 (60 км/ч). С 12.00 до 24.00 они будут работать на 53-м км МКАД (90 км/ч), пр.Независимости, д. 99 (60 км/ч), пр.Партизанском, д. 75 (60 км/ч), ул.Орловской, д. 80 (60 км/ч), пр.Независимости, д. 156 (80 км/ч).

С 19.30 до 3.00 датчики будут контролировать скорость на пр.Партизанском, д. 108 к.2 (60 км/ч); ул.Кальварийской, д. 25 (60 км/ч); ул.Маяковского, д. 24 (60 км/ч); ул.Маяковского, д. 101 (60 км/ч); пр.Партизанском, д. 8 (60 км/ч).

ГАИ просит быть внимательными и соблюдать скоростной режим.-0-