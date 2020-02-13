О здоровье, транспорте и соцуслугах - Кунцевич встретился с жителями деревни Косичи

13 февраля, Косичи /Корр. БЕЛТА/. Вопросы здравоохранения, транспортного сообщения и доступность социальных услуг обсудил на встрече с жителями деревни Косичи заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие встречи нужны для того, чтобы не только узнать о жизни в деревне, но и поговорить о проблемах, с которыми сталкиваются жители. По душам пообщаться о том, что беспокоит, - отметил Андрей Кунцевич. - Совместными усилиями мы сможем не только решить вопросы, что возникают, но сделать дальнейшую жизнь более комфортной".

В деревне Косичи постоянно проживают около 50 человек. В основном - это люди пенсионного возраста. У всех есть подсобное хозяйство, у кого сил побольше, держат скот, птицу. Сельчане рассказали, что здесь работает магазин, передвижная почта. Налажено и медицинское обслуживание - быстро приезжает скорая помощь, есть выездная аптека, жителей по необходимости посещают доктора на дому.

"У нас отличная жизнь. В магазине большой ассортимент товаров. Здесь же можно делать и крупные заказы: стройматериалы, бытовую технику. Налажено транспортное сообщение как с Быховом, так и с Могилевом. Каждый день приезжает почта: можно и квитанции оплатить, и посылочку отправить, газеты свежие получить. Дрова доставляют, всегда можно сделать заявку, - поделилась староста деревни Косичи Нелли Липская. - Места здесь грибные, воздух свежий, дети и внуки часто приезжают. Что еще для счастья нам, пенсионерам, надо?"

Единственным вопросом у жителей деревни была цена на газ в баллонах. В Косичах много дачных домиков, а для тех, кто не зарегистрирован в доме, баллон газа стоит почти в три раза дороже, чем для местных жителей.

После встречи с жителями деревни Андрей Кунцевич отправился на форелевое хозяйство "Лахва". В Косичах это основное место работы не только местных, но и жителей близлежащих районов. Данное хозяйство - единственное в Беларуси, где есть полный цикл производства радужной форели: от мальков до переработки. В его состав входит 3 производственных комплекса, один из которых разместился в Быховском районе. Кроме этого, в состав предприятия входит Горецкий рыбопитомник. Производственная мощность форелевого хозяйства - 550 т рыбы в год. Часть продукции поступает в торговые сети Беларуси, еще часть экспортируется в Российскую Федерацию. В конце прошлого года на предприятии в Быховском районе была установлена автоматическая линия упаковки рыбы в газовой среде. В планах на будущее - дальнейшее развитие и модернизация производства.-0-

Фото Олега Фойницкого