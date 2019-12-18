ОАО "Дятловский сыродельный завод" выпускает более 70 наименований продукции – от традиционных сыров до сыров, созданных по собственным разработкам

Под брендом "Сырная страна" с конвейера предприятия сходят сычужные полутвердые, чеддеризованные, плавленые и мягкие сыры Rikоtta, масло сладкосливочное и альбумин. В ассортименте – традиционные виды продукции и собственные разработки. Недавно предприятие освоило производство новых видов сыров: "Пармезан", "Гауда", "Эдам" и "Чиз Бум". Кроме того, на прилавках магазинов появился вкусный и полезный "Снежок", сделанный из сыворотки на основе альбуминной массы. Этот продукт придется по вкусу тем, кто придерживается правильного питания.

Главный принцип работы в ОАО "Дятловский сыродельный завод" –натуральность продукции. Закваски и соответствующие температурные режимы созревания придают каждому новому виду сыров уникальный вкус. Большое внимание на заводе уделяют качеству сырья – за этим следят лаборатории предприятия. Они осуществляют контроль качества не только поступающего сырья и вспомогательных материалов, но и готовой продукции.

Бренд "Сырная страна" широко известен в нашей республике и далеко за ее пределами. У ОАО "Дятловский сыродельный завод" налажено тесное сотрудничество с крупными торговыми сетями "Евроопт", "Доброном", торговым центром "Корона". На российском рынке продукцию предприятия знают от Калининграда до Дальнего Востока. При этом география поставок постоянно расширяется. Предприятие принимает активное участие в республиканских и в международных выставках.

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