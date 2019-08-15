ОАО "Доломит" взыскал более 92 тыс. евро с литовского контрагента

15 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 92 тыс. евро основного долга и пени за несвоевременную оплату поставленной продукции взыскало ОАО "Доломит" с литовского предприятия, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Витебской области.

Органы прокуратуры Витебской области постоянно оказывают содействие белорусским организациям-поставщикам в вопросах взыскания просроченной внешней дебиторской задолженности. Так, надзорное ведомство для защиты интересов крупного национального предприятия по добыче и переработке доломитового сырья предъявило иск к субъекту его товаропроводящей сети в Литве. Установлено, что литовский контрагент, выступающий в качестве дилера по договору от 2013 года, с 2017 года перестал своевременно рассчитываться за поставленную продукцию, а часть товара, полученного в прошлом году, стоимостью около 84 тыс. евро, вовсе не оплатил.

Претензионная работа не принесла должного результата: дилер признавал задолженность, однако не исполнял свои обязательства по оплате, ссылаясь на сложное финансовое положение. Экономический суд Витебской области рассматривал иск прокурора более полугода. Производство осложнялось языковым барьером между странами, отказом компетентного органа соседнего государства в исполнении судебного поручения об извещении ответчика о вызове в суд, а также началом процедуры реструктуризации в отношении литовского предприятия.

В итоге решением суда исковые требования прокурора удовлетворены - с ответчика в пользу истца взыскано более 92 тыс. евро основного долга и пени за несвоевременную оплату, а также за расходы в связи с переводом документов на литовский язык.

За шесть месяцев текущего года прокуроры Витебской области в интересах белорусских предприятий предъявили пять исковых заявлений на сумму Br400 тыс.-0-