2 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" укомплектовало рубеж задержания нефти на Припяти, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Рубеж локализации и сбора нефти №2 на реке Припять оснастили стационарным боновым заграждением для готовности к возможным аварийным ситуациям.

По распоряжению первого заместителя генерального директора - главного инженера ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрея Вериго рубеж задержания нефти на Припяти в районе поселка Барбаров Мозырского района приведен в соответствие с требованиями стандарта предприятия "Стационарные рубежи локализации и сбора нефти на реках. Правила размещения, обустройства и эксплуатации".

Работники ЛПДС "Мозырь", НПС "Туров" и ЦБПО изготовили новое боновое заграждение длиной 240 м. "Монтаж трехсекционного металлического бона выполнен досрочно, 1 октября заграждение установлено на рубеже задержания нефти №2 на реке Припять", - рассказали на предприятии.

Обустройство рубежа локализации и сбора нефти обеспечит выполнение требований промышленной безопасности, позволит снизить воздействие на окружающую среду, а также будет содействовать оперативной локализации возможных разливов нефти на воде.-0-