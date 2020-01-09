ОАО "ПМК-143": вместе строим будущее

Большинство объектов в Волковысском районе возведено работниками одного из старейших предприятий региона – ОАО "Передвижная механизированная колонна № 143" г. Волковыск. За 75 лет существования организации было построено более сотни сооружений, в том числе объекты сельского хозяйства, жилые дома, учебные заведения, административные здания и цеха для крупнейших предприятий республики.

В 1944 году на базе небольшого лесозавода начал работу строительный участок № 3 Гродненского облстройтреста. Для восстановления города и района в послевоенное время необходимо было решать ряд важных задач. С этой целью в 1945 году участок реорганизовали в строительное управление, специалисты которого выполняли работы на территории сразу пяти районов Гродненщины: Волковысском, Мостовском, Зельвенском, Свислочском и Берестовицком.

Еще одна реорганизация прошла на предприятии в 1967-м. Тогда строительное управление получило название "Передвижная механизированная колонна № 71 "Гродносельстроя". Главной задачей в те годы было расширение строительства в сельской местности. В 1986 году предприятие было переименовано в межколхозную механизированную колонну № 143 Гродненского облсельстроя (МПМК-143). И только в январе 1997-го по инициативе трудового коллектива на базе МПМК-143 было создано ОАО "ПМК-143" г. Волковыск".

– Специалистами нашего предприятия возведено множество объектов. В Волковыске построено шесть общеобразовательных школ, несколько детских садов, школа-интернат, Дом культуры, кинотеатр "Юность", а также гостиница и городская баня. Одним словом, социально значимые для города и района объекты, – вводит в курс дела директор ОАО "ПМК-143" Виктор Кирилло.

На счету у организации строительство здания Волковысского райисполкома, метеостанции, инженерного корпуса ОАО "Волковысский машиностроительный завод", административного здания и цеха ОАО "Волковысский мясокомбинат", ОАО "Беллакт", ОАО "Волмет" и других крупных организаций региона.

Здание "Приорбанка" в Волковысске

Бассеин ФОКа в санатории "Энергетик"

Здание административного корпуса ОАО "Беллакт"

90-квартирный жилой дом по ул. Калиновского

Основные принципы работы коллектива ОАО "ПМК-143": высокое качество работ, точные сроки, разумная ценовая политика и применение надежных стройматериалов.

Одними из значимых объектов, в строительстве которых принимало участие ОАО "ПМК-143", стали: "Строительство административного здания ГУ "Островецкий районный центр гигиены и эпидемиологии по ул. Володарского в г. Островец", "Строительство ПС 110/10 кВ "Староборисовская" в Минске, "Строительство автомобильного завода Джили" в Жодино. Благодаря тесному сотрудничеству с энергетической отраслью Гродненщины волковысскими специалистами были возведены ветроэнергетические парки н.п. Грабники Новогрудского района в урочище Тартарышки Зельвенского района. На их счету строительство, модернизация и реконструкция домов отдыха семейного типа, спальных и лечебных корпусов, физкультурно-оздоровительного комплекса санатория "Энергетик".

Параллельно с возведением промышленных зданий и сельскохозяйственных объектов строители ПМК-143 заняты на стройплощадках жилых домов: многие современные многоэтажные дома в 20-м микрорайоне города – дело рук работников организации. В свое время они положили начало и микрорайону Южный. Именно поэтому самую первую улицу в нем было решено назвать улицей Строителей.

– Последние несколько лет наши специалисты показали особенно хорошие результаты. Не стал исключением и 2019-й. В прошлом году мы проводили модернизацию, ремонтировали объекты социальной сферы, строили животноводческие фермы. Один их крупнейших объектов – молочно-товарный комплекс в агрогородке Дубовцы Волковысского района. В 2020-м продолжим активную стройку, – отмечает Виктор Кирилло. – Наша организация оказывает услуги по выполнению строительно-монтажных и других видов работ не только предприятиям страны, но и иностранным компаниям, реализующим инвестиционные проекты в Беларуси.

Помогает качественно и в установленные сроки осуществлять выполнение заказов наличие производственной базы, строительных машин. Сегодня в автопарке предприятия 56 единиц техники, в числе которой: автобетоносмесители, автомобильные краны, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, грузовые автомобили, автобусы и иные машины и механизмы. Но главное в успешной деятельности ПМК-143 – команда единомышленников: сплоченный и дружный коллектив, нацеленный на одно общее дело. Здесь профессию строителя считают важной и нужной, но в то же время одной из самых напряженных, ведь в этой сфере нет понятия сезонности.

– За столько лет работы наша организация воспитала не одно поколение высокоспециализированных специалистов с большой буквы. Бесценный опыт и профессиональные качества этих людей особенно ценят наши заказчики, – говорит директор. – Надо сказать, что последние годы ОАО "ПМК-143" в строительной отрасли региона занимает достойные позиции.

231900, Гродненская обл., г. Волковыск, Брестская улица, 30.

Тел: +375 (1512) 2–14–89.

E-mail: oaopmk143@mail.ru

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА и из архива предприятия

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