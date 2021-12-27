ОАО "Рогозницкий крахмальный завод" успешно подтвердил соответствие международному сертификату качества

Крупнейший производитель сухого картофельного крахмала в Республике Беларусь – единственный в стране, продукция которого соответствует международному сертификату FSSC 22000. Более того, подобного документа не имеет ни один крахмальный завод на территории бывшего Советского Союза.

Очередная проверка полученного в прошлом году права сертифицировать свой крахмал по международным стандартам качества пройдена "с запасом" – при необходимых для этого 65 баллах белорусский производитель набрал 98.

Без продукции предприятия, являющегося крупнейшим производителем крахмала в стране (производит до 70% общего объема выпуска), сложно представить работу не только белорусских компаний пищевой промышленности, но и других отраслей народного хозяйства. Ведь сегодня, как ни удивительно это выглядит, модифицированный крахмал используется и в нефтеперерабатывающей промышленности, и в фармацевтической, и в горнодобывающей, и во многих других.

Под руководством многолетнего руководителя предприятия, Вячеслава БАРАНСКОГО, оно постоянно модернизируется, развивается, наращивает обороты и завоевывает новые рынки сбыта.

Успехи компании отмечены на церемонии вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка – 2021". ОАО "Рогозницкий крахмальный завод" получило сразу несколько наград: в номинации "Крахмал картофельный" торговая марка "Крахмалыч" награждена премией за стабильно высокое качество выпускаемой продукции, а руководитель предприятия удостоен диплома "Лидер управления" за "эффективный менеджмент, деловые достижения и предпринимательскую инициативу".

"На сегодняшний день марка "Крахмалыч" – признанный бренд. ОАО "Рогозницкий крахмальный завод" – это три производственные площадки общей мощностью 7150 тонн, где работает дружный коллектив, которому по плечу выполнение самых сложных задач. Запуск новой производственной линии позволил нарастить объемы выпуска, улучшить качество продукции и снизить затраты на ее производство. Мы постоянно увеличиваем объемы экспорта и географию поставок: сегодня наша продукция поставляется в Россию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Молдову, Армению, Азербайджан, Таджикистан, Китай, Германию и Нидерланды", – отметил директор предприятия Вячеслав Баранский.

Потребителями продукции Рогозницкого крахмального комбината являются крупнейшие предприятия страны – "Беларуськалий", "Белоруснефть", "Санта-Бремор". Это единственный завод, выпускающий крахмал класса экстра – его используют в фармацевтической промышленности и к нему высокие требования по микробиологическим свойствам.

Ежегодно на трех площадках перерабатывается от 60 до 70 тысяч тонн картофеля, производится до 10 тысяч тонн крахмала (включая модифицированный). ОАО "Рогозницкий крахмальный завод" ведет активную работу по расширению географии экспорта, составляющего до 70% выпуска, – образцы продукции отправляются в страны Европы, Азии, Африки, Америки. На предприятии уверены, что в следующем году качественный белорусский крахмал завоюет новые рынки.

Напомним, что в этом году церемония вручения Республиканской премии "Лидер потребительского рынка" состоялась 15 декабря в столичном "Президент-Отеле". Престижную награду получили 43 белорусских предприятия, производящие продукты питания и товары народного потребления, действующие в сфере торговли и оказания услуг.

Премия "Лидер потребительского рынка" учреждена группой компаний "Медиа Партнер" в 2015 году. Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из представителей науки, бизнеса, СМИ и органов государственного управления.

Информационный партнер премии – Белорусское телеграфное агентство.