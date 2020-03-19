ОАО "Витебские ковры" экспортировало в 2019 году почти 93% продукции

19 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витебские ковры" в 2019 году экспортировало 19,6 млн кв.м ковровой продукции, или почти 93% в общем объеме производства. Такая информация размещена на официальном сайте предприятия, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В денежном выражении объем экспорта превысил $46 млн, или 93,3% к 2018 году. Для предприятия основными внешнеторговыми направлениями остаются Россия, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова.

Всего в 2019 году акционерное общество выпустило 21,1 млн кв.м ковровых изделий на сумму Br105 млн, что на 8,3% меньше, чем в 2018-м. Получена выручка от реализации продукции в объеме Br115 млн, чистая прибыль составила Br2,7 млн. За 2019 год предприятие привлекло около Br5,2 млн инвестиций в основной капитал, при этом удельный вес машин и оборудования сложился на уровне 21,5%. Во втором квартале 2019 года введено в эксплуатацию оборудование по инвестпроекту "Освоение технологии производства полипропиленовых нитей", общий объем инвестиций по которому превысил Br15,4 млн. Срок его окупаемости составляет 6 лет. Выход на проектную годовую мощность по выпуску 3,2 тыс. т изделий запланирован в июле 2020 года.

Бизнес-план акционерного общества на 2020 год предусматривает сохранение объемов выпуска и реализации продукции на уровне 2019-го, обеспечение прибыльной работы и максимальной загрузки производственных мощностей. Кроме того, предприятию предстоит приложить усилия для удержания позиций на завоеванных рынках, в том числе за счет повышения качества продукции, снижения материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства, а также диверсификации ассортимента с учетом потребности рынка.

Как сообщалось, в конце февраля 2020 года ОАО "Витебские ковры" приобрело имущественный комплекс ОАО "Ковры Бреста" почти за Br7,2 млн. Эта сделка позволит создать в Беларуси единое ковровое производство, объединив технологический, кадровый потенциал предприятий, повысит конкурентоспособность продукции, а также обеспечит предсказуемое и долгосрочное развитие ковровой отрасли страны.-0-