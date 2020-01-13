Оазис здоровья и красоты

Есть в Волковысском районе уникальный уголок, где творит чудеса целебная сила соснового леса в комплексе с традиционными программами оздоровления и реабилитации. Отдых в санатории "Энергетик" считается престижным не только среди белорусов - многие иностранцы предпочитают эту главную здравницу принеманского края солнечным турецким берегам.

В экологически чистом зеленом бору, где круглый год стоит густой хвойный аромат, в 65 километрах от Гродно располагается настоящий оазис здоровья. Отдохнуть от городской суеты, восстановить силы и продлить свою молодость ежегодно сюда съезжается несколько тысяч человек.

- В нашу здравницу с удовольствием едут жители ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Израиля, Германии, Литвы, Латвии, Польши и России. Многие на протяжении пяти, а то и десяти лет отдают предпочтение именно "Энергетику". Кто-то приезжает во второй, а кто-то и в пятый раз, - рассказывает директор санатория Тереза Сидорович. - Каждый остается доволен атмосферой здешних мест, внимательным отношением персонала, высоким уровнем обслуживания, а главное - комплексными программами лечения, которые мы не только успешно применяем, но и сами разрабатываем.

В учреждении есть все условия для грамотной реабилитации пациентов: современная диагностика, помощь квалифицированных врачей, эксклюзивные методики оздоровления. Здесь на высоком уровне обеспечивают эффективное санаторное лечение болезней системы кровообращения, органов дыхания, нервной системы, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней мочеполовой системы.

Отдыхающие обеспечены сбалансированным пятиразовым диетическим питанием. Особое внимание работниками пищеблока уделяется расширению ассортимента блюд дневных рационов, для чего разработано 14-дневное заказное меню по диетам Б, П, М, Н. В меню используются и фирменные блюда.

Вместе с природными факторами в лечебном арсенале санатория «Энергетик» новейшие медицинские разработки и современное оборудование. В учреждении работает медицинская лаборатория, где наряду с общеклиническими обследованиями проводится биохимическое исследование крови, определение онкомаркеров, гормонов крови, кардиомаркеров. Востребованы водолечение, фито- и ароматерапия, электросветолечение, физиотерапевтический метод газовых инъекций. Одной из последних процедур стал аквамассаж в капсуле AQUA MASSAGE XL250.

В санатории есть бассейн, комплекс саун с мини-бассейном, спортивный и тренажерный залы, уличные тренажеры.

К услугам отдыхающих восемь двухэтажных корпусов с комфортабельными одно- и двухместными, одно- и двухкомнатными номерами, а также десять двухуровневых коттеджей. Все номера оснащены современной мебелью, телевизором, холодильником, имеют отдельный санузел. В корпусах и коттеджах работают точки бесплатного доступа Wi-Fi.

За последнее десятилетие здравница энергетиков активно развивала все направления своей деятельности, продолжая благоустройство территории и укрепление лечебной базы. Чтобы из года в год дарить гостям незабываемые впечатления, отличное настроение и заряд бодрости на год вперед.

231908, Гродненская обл., Волковысский р-н, Волковысский сельский совет, д. Ковали, 21

Тел: + 375 (1512) 585-85, +375 (1512) 587-49.

E-mail: energetik-volpa@tut.by

Сайт: energetik-volpa.by

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото из архива санатория

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