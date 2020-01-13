Оазис здоровья и красоты

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 13 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
17:43 Из кинотеатра в Барановичах эвакуировали персонал и посетителей Происшествия
17:20 Дарья Власова выиграла бронзу турнира Европейского кадетского цикла по фехтованию в Познани Спорт
17:17 БРСМ и БРПО во время акции "Чудеса на Рождество" поздравили более 14 тыс. детей Общество
17:12 Из-за извержения вулкана на Филлипинах закрыты школы и предприятия В мире
17:11 Соловей: санитарному состоянию объектов промсектора нужно уделить пристальное внимание Регионы
17:05 Водителю, сбившему в Барановичах школьницу, ужесточили наказание Происшествия
16:59 Беларусь в январе-ноябре снизила экспорт товаров и услуг на 1,7% до $38 млрд Экономика
16:40 МЗП и денежные доходы населения за декабрь 2019 года не индексируются - Минтруда Экономика
16:33 Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича на восьмом этапе "Дакара" стал шестым Спорт
16:17 Стартует третий этап республиканской олимпиады школьников Общество
16:16 Сырая и теплая для зимы погода ожидается в Беларуси на этой неделе Общество
16:10 Попечительский совет планируется создать при РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Общество
16:08 Нетрезвый гомельчанин повредил топором электрощиток новогодней ели Происшествия
16:08 Инфляция в Беларуси в 2019 году составила 4,7% Экономика
15:55 В "Великом камне" будут разрабатывать беспилотные автомобили Технологии
15:53 Новые ставки, вычеты и льготы - МНС прокомментировало изменения в налогообложении Экономика
15:37 BMW и фура столкнулись в Крупском районе Происшествия
15:27 Второе STEPS-исследование факторов риска неинфекционных заболеваний проведут в Беларуси Общество
15:27 Хоккеист минского "Динамо" Артем Аносов признан лучшим новичком 17-й недели в чемпионате КХЛ Спорт
15:27 РЕПОРТАЖ: Свет негасимый братской свечи - старинный обряд провели в Столинском районе Регионы
14:48 Легковушка сбила двух школьников на пешеходном переходе в Гродно Происшествия
14:45 Рабочий погиб при падении с крыши в Пинске Происшествия
14:34 Нацбанк утвердил инструкцию о проведении удаленной идентификации клиентов банков Экономика
14:30 Юбилей Аркадия Берина! Грандиозный концерт под управлением маэстро состоится 6 февраля Культура
14:16 Арсенал боеприпасов времен войны обнаружили в Пинском районе Происшествия
14:13 Здание средней школы открыли после капитального ремонта в Щучине Регионы
13:56 Банк БелВЭБ в Орше переехал в новый офис Экономика
13:47 Пьяный водитель сбил пешехода на трассе под Островцом Происшествия
13:46 Проект профстандарта для бизнес-тренеров разработают в Беларуси в 2020 году Экономика
13:43 В Буда-Кошелевском районе на железной дороге погибла 16-летняя девушка Происшествия
Все новости
Все новости
Регионы
13 января 2020, 17:42

Оазис здоровья и красоты

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
С хозяйским подходом
Удойная сила

Есть в Волковысском районе уникальный уголок, где творит чудеса целебная сила соснового леса в комплексе с традиционными программами оздоровления и реабилитации. Отдых в санатории "Энергетик" считается престижным не только среди белорусов - многие иностранцы предпочитают эту главную здравницу принеманского края солнечным турецким берегам.

В экологически чистом зеленом бору, где круглый год стоит густой хвойный аромат, в 65 километрах от Гродно располагается настоящий оазис здоровья. Отдохнуть от городской суеты, восстановить силы и продлить свою молодость ежегодно сюда съезжается несколько тысяч человек.

- В нашу здравницу с удовольствием едут жители ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Израиля, Германии, Литвы, Латвии, Польши и России. Многие на протяжении пяти, а то и десяти лет отдают предпочтение именно "Энергетику". Кто-то приезжает во второй, а кто-то и в пятый раз, - рассказывает директор санатория Тереза Сидорович. - Каждый остается доволен атмосферой здешних мест, внимательным отношением персонала, высоким уровнем обслуживания, а главное - комплексными программами лечения, которые мы не только успешно применяем, но и сами разрабатываем.

В учреждении есть все условия для грамотной реабилитации пациентов: современная диагностика, помощь квалифицированных врачей, эксклюзивные методики оздоровления. Здесь на высоком уровне обеспечивают эффективное санаторное лечение болезней системы кровообращения, органов дыхания, нервной системы, болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней мочеполовой системы.

Отдыхающие обеспечены сбалансированным пятиразовым диетическим питанием. Особое внимание работниками пищеблока уделяется расширению ассортимента блюд дневных рационов, для чего разработано 14-дневное заказное меню по диетам Б, П, М, Н. В меню используются и фирменные блюда.

Вместе с природными факторами в лечебном арсенале санатория «Энергетик» новейшие медицинские разработки и современное оборудование. В учреждении работает медицинская лаборатория, где наряду с общеклиническими обследованиями проводится биохимическое исследование крови, определение онкомаркеров, гормонов крови, кардиомаркеров. Востребованы водолечение, фито- и ароматерапия, электросветолечение, физиотерапевтический метод газовых инъекций. Одной из последних процедур стал аквамассаж в капсуле AQUA MASSAGE XL250.

В санатории есть бассейн, комплекс саун с мини-бассейном, спортивный и тренажерный залы, уличные тренажеры.

К услугам отдыхающих восемь двухэтажных корпусов с комфортабельными одно- и двухместными, одно- и двухкомнатными номерами, а также десять двухуровневых коттеджей. Все номера оснащены современной мебелью, телевизором, холодильником, имеют отдельный санузел. В корпусах и коттеджах работают точки бесплатного доступа Wi-Fi.

За последнее десятилетие здравница энергетиков активно развивала все направления своей деятельности, продолжая благоустройство территории и укрепление лечебной базы. Чтобы из года в год дарить гостям незабываемые впечатления, отличное настроение и заряд бодрости на год вперед.

231908, Гродненская обл., Волковысский р-н, Волковысский сельский совет, д. Ковали, 21

Тел: + 375 (1512) 585-85, +375 (1512) 587-49.

E-mail: energetik-volpa@tut.by

Сайт: energetik-volpa.by

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

Фото из архива санатория

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Волковыск отдых
Новости рубрики Регионы
Законодатель вкусов
Геннадий Соловей. Фото из архива Соловей: санитарному состоянию объектов промсектора нужно уделить пристальное внимание
РЕПОРТАЖ: Свет негасимый братской свечи - старинный обряд провели в Столинском районе
Здание средней школы открыли после капитального ремонта в Щучине
Фото из архива Более Br96 млн предусмотрено на создание центра гибридной хирургии в РНПЦ "Кардиология"
ФОТОФАКТ: В Витебске расцвела примула
Главное
Фото из архива Золотой запас Беларуси за год вырос до 42,2 т
Переговоры по тарифам на транзит нефти через Беларусь продолжатся в ближайшее время - МАРТ
Новые ставки, вычеты и льготы - МНС прокомментировало изменения в налогообложении
Старт продаж в доме "Стамбул": три довода в пользу покупки!
Топ-новости
ЕБРР установил новый рекорд по инвестициям в экономику Беларуси
Стартует третий этап республиканской олимпиады школьников
До +5°С ожидается в Беларуси 14 января
Нацбанк утвердил инструкцию о проведении удаленной идентификации клиентов банков
Определены победители конкурса лучших товаров Беларуси
РЕПОРТАЖ: Свет негасимый братской свечи - старинный обряд провели в Столинском районе
Дарья Власова выиграла бронзу турнира Европейского кадетского цикла по фехтованию в Познани
В "Великом камне" будут разрабатывать беспилотные автомобили
Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича на восьмом этапе "Дакара" стал шестым
Из-за погоды соревнования по лову рыбы переносятся - БООР
Проект профстандарта для бизнес-тренеров разработают в Беларуси в 2020 году
Второе STEPS-исследование факторов риска неинфекционных заболеваний проведут в Беларуси
Страны ЕАЭС ожидают от председательства Беларуси свободы передвижения товаров, услуг, рабочей силы
Более Br96 млн предусмотрено на создание центра гибридной хирургии в РНПЦ "Кардиология"
"Белпочта" предлагает выбрать лучшую почтовую марку года
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.