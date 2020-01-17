Обеспечение пограничной безопасности в 2020 году обсудили в Гродненской области

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоговое заседание комиссии по вопросам проведения государственной пограничной политики на территории Гродненской области в 2019 году прошло сегодня на базе Лидского пограничного отряда. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.
На заседании были рассмотрены вопросы об обстановке на государственной границе и приграничной территории, результаты оперативно-служебной деятельности за истекший год, а также вопросы реализации государственной пограничной политики и обеспечения пограничной безопасности на территории Гродненской области в 2020 году.
Участники мероприятия выработали и подписали план работы комиссии на предстоящий период.
В мероприятии приняли участие помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Госпогранкомитета генерал-майор Анатолий Лаппо, представители силовых структур, райисполкомов.-0-