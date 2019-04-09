Обеспечить видеонаблюдением 100% лесного фонда Гомельской области планируют в этом году

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Стопроцентное покрытие видеонаблюдением территорий лесного фонда Гомельской области планируется в текущем году. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора - главный лесничий Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Сергей Тарасов во время пресс-конференции о готовности служб региона к пожароопасному периоду, передает корреспондент БЕЛТА.

Для 100-процентного покрытия в лесных массивах области необходимо дополнительно установить 5 пожарно-наблюдательных мачт, а также 7 систем видеонаблюдения. Всего в лесхозах региона на данный момент задействовано 156 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, 133 из которых оборудованы системами видеонаблюдения.

В этом году ситуация с лесными пожарами в регионе обострилась раньше обычного. Первый лесной пожар зарегистрирован 1 апреля (для сравнения в прошлом году - 9 апреля). Наиболее крупные возгорания произошли в Лоевском (2,5 га), Василевичском и Ветковском (по 1,5 га) районах. "Основная причина - выжигание сухой растительности на землях иных категорий (поймах, землях запаса, дачных угодий), в результате чего огонь распространяется и на территории лесов", - подчеркнул главный лесничий области.

В связи с этим были многократно усилены профилактические меры. Так, на протяжении порядка 3 тыс. км вокруг населенных пунктов и садоводческих товариществ обустроены минерализованные полосы, еще более 2,2 тыс. полос обновлено. У въездов в леса установлено почти 100 шлагбаумов.

В продолжение темы пожарной безопасности Сергей Тарасов рассказал, что в 2018 году на базе Милошевичского лесхоза внедрен сегмент полностью автоматизированной системы слежения и обнаружения лесных пожаров (сегмент "АС Видеонаблюдение"). Это позволяет выполнять поставленную задачу дистанционно с возможностью позиционирования средств видеонаблюдения на электронной карте местности. В автоматическом режиме выполняется и функция слежения по заданным маршрутам патрулирования, а при обнаружении очага возгорания его координаты и сигнал тревоги выводятся на средства отображения.

Также сотрудники ГПЛХО работают во взаимодействии с авиаотделением Государственного авиационного аварийно-спасательного учреждения "Авиация" МЧС.

В лесхозах Гомельской области активно используют и средства фото- и видеофиксации, которые позволяют предотвращать и выявлять нарушения лесного и природоохранного законодательства. Так, в прошлом году с их помощью к ответственности было привлечено 78 нарушителей, с начала 2019-го - более 30 человек.

Сергей Тарасов подчеркнул, что в настоящее время вопроса о вводе запрета на посещение лесов не стоит, однако в дальнейшем с учетом погодных условий и обстановки в массивах возможно его рассмотрение.-0-