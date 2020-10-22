Обязательное образование и вступительная кампания: на диалоговой площадке в Гродно обсудили соцсферу

22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. От обязательного образования и изменений во вступительной кампании до поддержки туризма. Широкий круг вопросов обсудили в Гродно эксперты и участники диалоговой площадки, посвященной развитию социальной сферы, передает корреспондент БЕЛТА.

Работает площадка на базе Гродненского государственного медуниверситета уже на протяжении нескольких недель. Если основной темой для первой встречи стало здравоохранение, то сегодня для обсуждения были вынесены темы образования, туризма, воспитания, а также экологии.

Среди предложений от региона, которые планируется направить для дальнейшего обсуждения, - закрепление нормы обязательного среднего специального образования.

"В регионе мы столкнулись и с такой ситуацией, когда родитель попросту не пускал детей в школу, объясняя решение тем, что дети дома сами читают книжки", - отметил начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик. Он подчеркнул, что предложение касалось закрепления обязанностей родителей в обеспечении образования детей.

Также эксперты и участники обсудили возможные изменения в правилах поступления в высшие учебные заведения. Среди поднятых тем были льготы и преференции для молодых людей, отслуживших в армии.

От одного из участников поступило предложение ввести в школах такой предмет, как логика. Мужчина-пенсионер утверждал, что современной молодежи он необходим для того, чтобы научиться аргументировать свое мнение, правильно интерпретировать факты. По его мнению, стоит больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи, в том числе с использованием современных технологий.

Обсуждение касалось и других сфер. Например, в спорте озвучивалась тема повышения качества услуг и ответственности за детей в частных спортивных секциях. Актуальным для региона стал вопрос поддержки агротуристического бизнеса. Количество усадеб в Гродненской области ежегодно растет: сейчас туристов готовы принимать около 400 объектов.

"Важно, чтобы все вопросы решались именно за круглым столом. Диалоговые площадки в этом плане стали оптимальной платформой для того, чтобы выявить волнующие людей проблемы, и совместными усилиями найти пути их решения", - отметил во время диалоговой площадки председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович. Он подчеркнул, что преждевременно говорить о количестве возможных изменений, куда важнее их качественная составляющая, чтобы те или иные нововведения принесли реальную пользу.

Обсуждение наиболее злободневных вопросов, волнующих граждан, в рамках "Гродненского диалога - 2020" будет продолжено. Предложения и вопросы можно направлять с помощью специальной формы на сайте Гродненского облисполкома.-0-