Обязательный масочный режим вводят по всей Гомельской области

9 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Обязательный масочный режим вводят во всех районах Гомельской области с 9 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.
Такое решение принято в облисполкоме. Оно продиктовано в том числе несоблюдением жителями региона социальной дистанции, а также пренебрежением средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей.
С этого дня необходимо использовать средства для защиты органов дыхания повсеместно, в различных объектах и организациях всех форм собственности. "Обязательно нужно надевать маски при входе в магазины, торговые центры, объекты общепита (за исключением времени приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, культуры и образования, соцобслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, общественный транспорт и прочие места", - уточнили в пресс-службе.
Актуализируется также комплексный план мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в юго-восточном регионе страны. Контроль за исполнением возложен на коллективы областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и его региональных подразделений.
Кроме того, с 9 ноября в регионе сокращают количество массовых мероприятий. Совещания, конференции и переговоры по максимуму переводят в режим видеоконференций. Схемы и средства отработаны и понятны.-0-