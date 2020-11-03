Объединение ЦТ и выпускного экзамена требует доскональной проработки - мнение

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект перехода от централизованного тестирования к единому экзамену требует доскональной проработки. Такое мнение высказал заведующий отделом информационных технологий Минского филиала УО "Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации" Павел Никонович на прошедшей в Минске диалоговой площадке, передает корреспондент БЕЛТА.

"В сфере законодательства сейчас горячо обсуждается проект по объединению ЦТ и выпускного экзамена. Это серьезная тема, требующая доскональной проработки. Рассматривая такую идею, Министерство образования в особенности должно учесть, что после 10 лет существования ЦТ, которое стало привычным, ученики не смогут оперативно привыкнуть к единому экзамену, что может повлиять на оценочный результат их знаний", - рассказал Павел Никонович.

Сейчас ЦТ и выпускной экзамен включают комплексный подход к оценке знаний учащихся, поэтому выпускник может рассчитывать на усредненный итоговый показатель по всем этапам проверки, что довольно удобно. По мнению студентки университета УО "БТЭУ ПК" Ульяны Межевич, система проведения централизованного тестирования в стране неплохая, но есть моменты, которые можно изменить. "Например, есть проблема с вариантами ответа. Когда их слишком много, начинаешь теряться и сомневаться в своих знаниях. Даже если точно знаешь ответ, появляются мысли, что он может быть неточным. Есть также момент, что в ЦТ по математике и физике заданий стало больше, а время на их выполнение не увеличилось, поэтому стоит прийти к общему знаменателю", - выразила свою позицию Ульяна Межевич.

Студентка также обратила внимание, что в России предусмотрено несколько резервных дней для сдачи единого государственного экзамена. "Воспользоваться таким преимуществом могут школьники, которые не смогли прийти по уважительной причине, или те, кто не набрал минимальный пороговый балл по предметам. Это хорошая идея. Ведь часто подростки, которые готовились к поступлению целый год, но не сдали ЦТ, расстраиваются, разочаровываются и теряют желание поступать еще раз, поэтому этот момент тоже можно проработать", - отметила студентка.

Эту тему на диалоговой площадке в Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации обсудили вместе с вопросами введения практической ориентированности в учреждениях образования и необходимостью поддержки инициатив и проектов молодежи.-0-