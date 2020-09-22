Объект агроэкотуризма появится в Бешенковичском районе на базе бывшего лагеря "Орленок"

22 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здания и сооружения бывшего оздоровительного лагеря "Орленок" в Бешенковичском районе проданы по результатам аукциона комитета "Витебскоблимущество" более чем за Br1,1 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

Новым собственником имущества стал житель Минска, который планирует на его базе создать объект агроэкотуризма. Лагерь расположен около деревни Боровцы. Всего в состав лота включено 35 строений различного назначения, в том числе спальные корпуса, столовая, клуб, баня, медпункт общей площадью почти 3,3 тыс. кв.м, инженерная инфраструктура, а также право 10-летней аренды земельного участка 3,4 га.

Недвижимость удалось реализовать с 9-й попытки, когда начальная цена лота была установлена в размере 39 базовых величин (1 БВ - Br27). Лагерь находился на балансе отдела по образованию Бешенковичского райисполкома. С осени 2017 года объект не использовался. В связи с этим в 2018 году принято решение о продаже недвижимости. Вырученные на торгах деньги поступят в районный бюджет.-0-