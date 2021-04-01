Объекты бывшего военного городка в Крупках проданы на аукционе со значительным увеличением цены

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здания бывшего военного городка в Крупках проданы на аукционе в "Минскоблимуществе" со значительным увеличением цены. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете государственного имущества Миноблисполкома.

"Провели аукцион по продаже зданий бывшего военного городка, находящихся в собственности Крупского района. Установленная начальная цена была равна Br667, но в результате торгов, в которых приняли участие шесть претендентов, стоимость предмета аукциона увеличилась более чем в 200 раз - лот продали за Br141 592", - рассказали в "Минскоблимуществе".

На территории бывшего военного городка находятся 23 объекта - шесть складов, бомбоубежище, хранилища техники, здание хранилища специмущества и КПП, коммуникации. Приобретенное недвижимое имущество новый собственник планирует использовать для предпринимательской деятельности и под жилые помещения.-0-