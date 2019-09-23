Объекты соцсферы Минской области начинают подключать к отоплению

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объекты социальной сферы столичного региона с 23 сентября начинают подключать к отоплению, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и топлива Миноблисполкома.
Районные исполнительные комитеты и Жодинский горисполком будут принимать решение о включении отопления, исходя из погодных условий. Прежде всего тепло начнет поступать в учреждения дошкольного и общего среднего образования, медицинские и оказывающие социальные услуги, а также в музеи, государственные архивы и библиотеки.
Включение отопления в жилом фонде планируется при среднесуточной температуре ниже плюс 8 градусов в течение пяти дней, отметили в управлении.
В прошлом году на объекты социальной сферы и в жилые дома центрального региона начало поступать отопление 1 октября.-0-