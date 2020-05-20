Объем экспорта резидентов СЭЗ "Минск" в I квартале вырос более чем на 25%

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт резидентов СЭЗ "Минск" в I квартале 2020 года составил $285,8 млн и увеличился на 25,8% по сравнению с показателем 2019 года, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Компании-резиденты СЭЗ "Минск" (на сегодняшний день их 116) поставляли свою продукцию в более чем 60 стран. Экспорт в страны СНГ составил $202,7 млн с темпом роста 17,3%, экспорт в другие страны увеличился на 52% и составил $83 млн.

Резиденты СЭЗ поставляют на зарубежные рынки широкий перечень продукции из различных отраслей промышленности. При этом основную часть экспорта составляют электронные изделия и компоненты, медицинское оборудование, кабельная продукция, металлоконструкции, авто- и электротранспорт, железнодорожные и трамвайные вагоны, части и оборудование для автомобилей, электрооборудование пассажирских вагонов.

В I квартале текущего года в реализацию инвестиционных проектов на территории свободной экономической зоны "Минск" ее резиденты привлекли $70 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе.-0-