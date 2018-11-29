Объем капремонта жилья в Минске к 2021 году планируется увеличить до 3% жилфонда

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем капитального ремонта жилья в Минске к 2021 году планируется увеличить до 3% находящегося на обслуживании организаций ЖКХ жилищного фонда, сообщил сегодня за заседании Мингорисполкома генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2017 году в столице этот показатель составлял 2,2%. В связи с недостаточным финансированием объемы ввода жилья после капремонта в городе снизились. На ситуацию повлияла практика предыдущих лет, когда жилые дома вводились пусковыми комплексами, а также необходимость пересмотра проектно-сметной документации из-за изменений законодательства.

Всего на обслуживании предприятий объединения находится более 6,7 тыс. домов, или 87% от всего жилфонда столицы.

На заседании отмечена необходимость корректировки заданий с учетом замечаний, анализа работы проектных организаций, инвентаризации объектов. Принято решение привлечь к ответственности тех, кто допустил срыв сроков выполнения капремонта. Вопрос капитального ремонта жилья повторно рассмотрят на заседании исполкома в середине января 2019 года.

По программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" в 2019 году предусмотрен ввод после капитального ремонта 965 тыс. кв.м, а в 2020-м -1090 тыс. кв.м. В текущем году в первую очередь усилия сконцентрированы на завершении работ по переходящим с 2017 года объектам.-0-