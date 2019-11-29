Объем латвийских инвестиций в Витебскую область за 9 месяцев вырос в 3,5 раза

29 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Объем прямых инвестиций, поступивших в Витебскую область от латвийских инвесторов за январь-сентябрь 2019 года, составил $2,1 млн. Это в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая информация была озвучена на встрече руководства облисполкома с послом Латвии в Беларуси Эйнарсом Семанисом, передает корреспондент БЕЛТА.

За 9 месяцев нынешнего года товарооборот Витебской области и Латвии составил $53,1 млн. Предприятия региона экспортировали продукции на $42,7 млн, импортировано - на $5,9 млн. Ключевые позиции экспорта в Латвию - продукция деревообработки, химические соединения и нефтепродукты, упаковочная тара, кабельная продукция.

"Объем прямых инвестиций, поступивших в Витебскую область от латвийских инвесторов за январь-сентябрь 2019 года, составил $2,1 млн. Рост в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметили в облисполкоме.

В северном регионе с участием капитала соседней страны зарегистрировано 90 организаций в сфере торговли, деревообработки, оказания автотранспортных услуг, услуг по пошиву одежды, производства пластмассовых изделий. Между районами и городами Витебской области и самоуправлениями Латвии заключено 33 соглашения о сотрудничестве. На территории области 17 трансграничных туристических маршрутов с Латвией, 14 из которых разработаны по проектам международной помощи.

Более 25 лет действует крупное общественное объединение местных органов управления - еврорегион "Озерный край". В него входят 37 самоуправлений Витебской области, Латвии и Литвы. Объединение является основой для подготовки проектов трансграничного сотрудничества по программе "Литва-Латвия-Беларусь".-0-