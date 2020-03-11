Объем перевозок пассажиров электротранспортом в Минске за год вырос на 4,1%

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем перевозок пассажиров электрическим транспортом в Минске за год вырос на 4,1%, сообщил директор предприятия "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"В целом объемы перевозок пассажиров электрическим транспортом прирастают ежегодно. По прошлому году у нас прирост 4,1%. Такая тенденция будет сохраняться и в этом году", - сказал Валерий Шкуратов. В Минске на семи городских маршрутах на сегодня эксплуатируют 80 единиц электротранспорта.

В этом году запланированы поставки 350 троллейбусов, они будут в том числе с автономным ходом, и 50 современных трамваев.

По словам Валерия Шкуратова, весь мир переходит на электротранспорт. В Европе восстанавливается трамвайное движение. Строительство новых трамвайных линий планируют и в Минске. "Прорабатывается решение, что согласно нашему генеральному плану необходимо строить новую трамвайную ветку, которая свяжет микрорайон Сухарево с центром города. Конечно, потребуется, наверное, 3-4 года как минимум на проектирование и строительство. Весь процесс займет, наверное, 5-6 лет", - отметил директор предприятия.-0-