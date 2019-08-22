Объем строительства жилья в Миорском районе в 2020 году увеличат в 4 раза

22 августа, Миоры /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Объем строительства жилья в Миорском районе значительно возрастет: только в 2020 году он увеличится в 4 раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Миорского райисполкома Игорь Кузнецов.

По его словам, в этом году в районе объем возводимого жилья составит 5 тыс. кв.м. Планируется, что в 2020 году он вырастет до 20 тыс. кв.м. По столько же запланировано строить в последующие годы.

"Серьезные планы по строительству связаны прежде всего с возведением завода по выпуску белой жести, где будет создано более 600 рабочих мест. Его запуск намечен на четвертый квартал этого года", - пояснил председатель райисполкома. Он также отметил, что решением Витебского областного Совета депутатов площадь райцентра уже увеличена на 80 га. В черту города вошла территория металлопрокатного завода и 59 га для жилой застройки.

Создание абсолютно нового для всей страны мощного производства повлекло за собой реализацию здесь еще одного крупного инвестпроекта по строительству высокотехнологичного кардиологического центра по европейским стандартам. Дополнительным профилем медучреждения станет ранняя онкологическая диагностика. Новый объект будет носить межрайонный характер: в зону его обслуживания войдут 140 тыс. человек, проживающих в Миорском, Браславском, Шарковщинском, Верхнедвинском и Глубокском районах. Помимо оказания экстренной и плановой специализированной помощи населению данных районов, центр будет нацелен на экспорт медицинских услуг иностранным гражданам. Стоимость инвестпроекта оценивается в $100 млн (без оборудования). Ожидается, что проектно-сметная документация по нему будет готова к концу года.

План включает также возведение центра реабилитации, где пациенты кардиологического центра смогут восстанавливаться, строительство гостиничного комплекса со спа-зоной. "Уверен, с развитием экономики потянутся и другие проекты", - добавил Игорь Кузнецов.-0-