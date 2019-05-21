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Объемы переработки вторсырья в Минске с 2010 года выросли вдвое

Регионы 21.05.2019 | 18:32
Фото из архива
Фото из архива

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске объемы переработки пластика, бумаги, стекла, изношенных шин, старой бытовой техники и отработанных масел с 2010 года увеличились вдвое. Об этом сообщила главный специалист по информационной работе ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Нина Кульбеда во время презентации исследования "Минск. Как в городе внедряют раздельный сбор отходов", передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2010 году начала действовать первая государственная программа по сбору вторичного сырья. Спустя почти десять лет мы можем говорить о том, что объемы переработки отходов выросли в два раза. В прошлом году в Минске на переработку было собрано почти 190 тыс. т отходов. При этом если в среднем по республике на одного человека собирают 75 кг вторичных ресурсов, то в Минске, как показывает статистика, этот показатель приблизился к 95 кг", - рассказала Нина Кульбеда.

По словам специалиста, положительная динамика во многом обусловлена концепцией расширенной ответственности производителя. Согласно ей производители и импортеры ответственны за проданные в стране товары и упаковку. Выполнить такие условия предприятия могут, либо самостоятельно собирая отходы без подрядчиков, либо оплачивая сбор и переработку вторсырья. На полученные средства приобретаются контейнеры, строятся сортировочные линии и мусороперерабатывающие заводы. Организациям, которые занимаются сбором вторичных ресурсов из коммунальных отходов, выплачиваются компенсации. "В результате деятельность по переработке бытовых отходов становится выгодной для предприятий", - обратила внимание Нина Кульбеда.

Исследование проводил Центр экологических решений и представители российского общества "Гринпис". Эксперты страны-соседки в течение года изучали белорусский опыт, поскольку Минск - успешный пример города-миллионника, где эффективно ведется работа по сбору и переработке отходов. По данным специалистов, инфраструктура нашей столицы организована так, что 84% горожан могут пользоваться контейнерами для сбора вторсырья. Для сравнения: средний показатель по России - 60%, Москва приспособлена к сбору отходов более чем на 10%, а Санкт-Петербург - примерно на 2%.

В Минске образуется треть всех отходов Беларуси, с каждым годом на 2-3% увеличиваются объемы мусора, который выбрасывается жителями столицы. Несмотря на внедрение новых технологий сбора и переработки вторсырья, полигон "Тростенецкий" заполняется быстрее, чем планировалось. Только пятая часть собранных раздельно отходов перерабатывается.

Во время проведения исследования специалисты отметили в Минске преимущества единой системы контейнерного сбора ресурсов и ее популяризации. В российских городах такой опыт только внедряется. Довольно широко в нашей столице развита система площадок для сбора опасных отходов: к примеру, работают пять пунктов по сбору отработанных масел.

Вместе с тем белорусской столице необходимо наладить переработку органических отходов, на которые приходится 38-42% от общего объема вторсырья. Предприятиям стоит внедрять технологии компостирования. Не менее актуальна проблема утилизации текстильных отходов: их сбор был прекращен в Минске в 2016 году.

При переработке отходов только 2% из них используются потом эффективно. Эксперты считают, что стоит развивать цикличную экономику, направленную на многоразовое потребление продукции. При этом важно учитывать опыт других стран, в частности Евросоюза, где активно развивается инициатива по запрету использования в быту предметов, которые имеют недолгую жизнь и при этом их невозможно эффективно переработать (одноразовая посуда, соломинки для питья, стержни ватных палочек и т.д).

На глобальном уровне инициатива предотвращения и сокращения объемов отходов развивается крупнейшими международными корпорациями, которые стараются внедрять безотходный товарооборот на базе отдельных компаний. Производители развивают идею многоразового использования тары и упаковки, имеющей залоговую стоимость. Покупатель может приобрести бутылку молока, а потом использовать эту тару при следующих покупках.

Право на жизнь должна получить любая инициатива на региональном уровне, которая может стать актуальной для всего общества: будь то использование холщовых сумок вместо полиэтиленовых пакетов или же ремонт и повторная эксплуатация бытовых предметов, другие инновационные экологические проекты и идеи.-0-

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Теги
Минск, отходы, переработка
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