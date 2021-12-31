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31 декабря 2021, 15:38

Объемы производства холдинга "Бобруйскагромаш" в этом году составили 120%

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Темп роста объемов производства на ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" в текущем году составил 120%. Об этом корреспонденту сообщили на предприятии.

"Важнейшим показателем эффективности производства в анализе финансовой ситуации предприятия является показатель темпа роста объемов производства, который в действующих ценах в 2021 году составил 120%. Экспорт продукции в этом году составил 127%", - рассказали на предприятии.

По итогам года, объем экспорта в страны СНГ увеличился на 95,7%, в том числе в Россию, и составил 76% по сравнению с прошлым годом. Продажи на европейский рынок выросли на 4%. "В 2022 году планируется отгрузить в страны ЕС технику на $1,4 млн", - подчеркнули на предприятии.

В уходящем году "Бобруйскагромаш" расширил географию экспорта. "Наша техника стала поставляться в Болгарию, Францию и Турцию. Планируется начать сотрудничество с Норвегией", - отметили специалисты.

В 2021 году на предприятии освоили новые машины и модернизировали имеющиеся модели техники. Среди них распределитель минеральных удобрений РУ-7000-1. "В этом году он выпускается с кузовом из нержавеющей стали. Аналогов ему нет на всем постсоветском пространстве", - рассказали на предприятии.

Еще одной новинкой стали модели РУ-8 для точного внесения в почву доломитовой муки и МТТ-9-1 для внесения органических удобрений с вертикальным разбрасывающим устройством. Одной из последних разработок стала машина для пересаживания деревьев ПД-1, аналогов которой также не производят на постсоветском пространстве.

Основные цели, которые ставит перед собой "Бобруйскагромаш" в 2022 году - увеличение объемов производства, освоение новых рынков и расширение географии поставок, улучшение сервисного обслуживание техники, закупка нового технологического оборудования, повышение заработной платы и расширение социального пакета для сотрудников.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных машин и приспособлений в странах Восточной Европы. Предприятие работает на рынке сельскохозяйственной техники с 1974 года. Ассортимент продукции насчитывает более 150 наименований. На сегодняшний день техника холдинга поставляется более чем в 50 стран мира.-0-

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