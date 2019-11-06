Объемы ремонта дорог Минска ежегодно увеличиваются - Сивак

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программам по ремонту дорог и благоустройству в Минске с каждым годом уделяется все больше внимания, объемы работ нарастают, чтобы столица была образцом поддержания инфраструктуры в достойном состоянии. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак во время открытия нового бассейна в микрорайоне Шабаны, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы сделали 900 тыс. кв.м асфальтового покрытия, тем самым сокращаем объемы ямочного ремонта (а это самый дорогой ремонт). Будем эти цифры и дальше увеличивать. Для сравнения: в 2017 году было 300 тыс. кв.м, потом 600 тыс., сейчас 900 тыс. В следующем году будет более 1 млн. Также будем заниматься дорогами в частном секторе, индивидуальной застройке. В этом году наша техника работала в Соколе. И эти объемы тоже будут нарастать", - отметил Анатолий Сивак.

Стратегия городских властей заключается в том, чтобы максимально задействовать программы ремонта и благоустройства для поддержания в хорошем состоянии столичной инфраструктуры. Жители зачастую сами подсказывают, каким объектам нужно уделить внимание, но не снимается ответственность и с администраций районов, которые должны предупреждать сигналы от граждан, работать на опережение.-0-