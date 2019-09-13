Объявлен конкурс работ по разработке концепции умного города для Оршанского района

13 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Объявлен открытый конкурсный отбор организации - исполнителя научно-исследовательских работ по разработке концепции умного города для Орши и района и плана ее реализации с привлечением средств инновационного фонда Витебского облисполкома, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.

Участниками конкурса могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как в Беларуси, так и за ее пределами. Также разработчик должен иметь опыт выполнения научно-исследовательских работ за последние пять лет.

В качестве руководящих документов для разработки концепции умного города должны использоваться "Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы", "Типовая концепция развития умных городов в Республике Беларусь" и другие нормативные акты. Работа по созданию и внедрению технологий должна быть системной, отличаться комплексным подходом и предусматривать развитие всех аспектов жизни региона с использованием цифровых решений. Разработка и план реализации научно-исследовательской работы будет включать три этапа.

Прием документов на участие в конкурсе ведет комитет экономики Витебского облисполкома до 10.00 25 сентября, срок выполнения работы - не позднее 15 декабря. Более подробную информацию можно найти на сайте облисполкома в разделе "Конкурсы".-0-