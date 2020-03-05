Обладателей молодежной премии "За Дело" назовут в Минске

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ приглашает сегодня молодежь столицы на ежегодную премию "За Дело", сообщили БЕЛТА организаторы.

Героями молодежной премии станут сто активистов БРСМ столицы, самых ярких, талантливых, активных - лучшие из лучших. Имена активистов БРСМ, проявивших себя в 2019 году в деятельности молодежной организации, назовут почетные гости мероприятия. Они же и вручат ребятам статуэтки молодежной премии "За дело", а также необычные брендированные боксы с подарками.

Гостей и участников ждет немало сюрпризов: розыгрыши призов от организаторов и партнеров, конкурсы и многое другое. Хедлайнером премии станет Homie - один из самых популярных артистов Беларуси. На молодежную вечеринку заглянут и другие любимцы публики, в числе которых представительница Беларуси на конкурсе песни "Евровидение-2019" в Тель-Авиве ZENA, участники телепроекта "Песни на ТНТ" LIMA OSTA и ARSI, а также представители Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение" в разные годы - Хелена Мерааи, Даниэль Ястремский, Саша Миненок. Кавер - бэнд Miami на протяжении всей премии будет радовать живой музыкой, трендовыми треками и шоу в формате LIVE.

Запечатлеть момент можно будет на замедленном видео с облетом на 360 градусов, остановить время в живой 3D-фотографии, влиться в тусовку на фотозоне БРСМ. Для любителей танцев организаторы тоже приготовили сюрприз - Just Dance под мировые хиты.

Подарков много не бывает - БРСМ запустит фотоконкурс "Молодежь Столицы", который продлится всю премию. Главное указать хештеги #заделоБРСМ #молодежнаяпремия #молодежьстолицы и отметить аккаунт @minskbrsm в любой социальной сети. К слову, стать участником модной молодежной премии может каждый. Пригласительные билеты можно получить, написав в социальные сети Минск БРСМ @minskbrsm.-0-