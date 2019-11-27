Областная акция по профилактике неинфекционных заболеваний завершится 28 ноября в Мяделе

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27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальное мероприятие областного пилотного проекта по профилактике неинфекционных заболеваний, выявлению и коррекции факторов риска, контроля уровня артериального давления и уровня сахара в крови пройдет 28 ноября в Мядельском ЖКХ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В акции примут участие представители областного и районного центров гигиены, областные врачи (специалисты узкого профиля), врачи Мядельской ЦРБ. Мероприятие начнется в 10.30. Сначала работникам ЖКХ продемонстрируют ролики по тематике здорового образа жизни, представят информационно-образовательные материалы по профилактике неинфекционных заболеваний. Далее желающие смогут получить индивидуальную консультацию эндокринолога, невролога, кардиолога. Будет организовано диагностическое обследование по показаниям для раннего выявления и своевременного начала лечения инфекционной и неинфекционной патологией. Цель акции - повышение информированности и мотивации трудоспособного населения по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний (БСК, онкологические заболевания, диабет) и ведения здорового образа жизни. Пилотный проект по профилактике неинфекционных заболеваний стартовал в столичном регионе в начале 2019 года. В каждом районе области были определены предприятия-участники различных форм собственности и сфер деятельности (всего 27 - по 1-2 с каждого района) с общим количеством 17 тыс. работников. Лекции и обследования прошли в борисовском ОАО "Экран", ОАО "Клецкий мехзавод", Логойском лесхозе. Итоги будут подведены в конце года. Организаторами выступают главное управление здравоохранения Миноблисполкома и Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!