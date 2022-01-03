Областная елка Красного Креста собрала 200 детей в Гомельском театре кукол

3 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новогодний праздник, организованный Гомельской областной организацией Белорусского общества Красного Креста, собрал сегодня в Гомельском государственном театре кукол 200 детей, передает корреспондент БЕЛТА.

На сказочное представление приехали ребята из Брагинского, Хойникского, Лоевского, Добрушского, Ветковского, Буда-Кошелевского, Кормянского, Чечерского, Гомельского районов.

"Во время благотворительной новогодней кампании мы уже поздравили более 1,2 тыс. детей. Еще 200 пригласили сегодня на праздник - это дети из социально уязвимых категорий. Для них подготовлены приятные сюрпризы, сладкие подарки", - рассказал начальник организационно-кадрового отдела областной организации Артем Карпенко.

Он выразил искренние слова благодарности всем, кто присоединился к марафону добрых дел "Елка желаний" и исполнил детские мечты. "Праздничные мероприятия продолжатся вплоть до старого Нового года. Всего свои подарки получат более 2 тыс. мальчиков и девочек", - уточнил начальник отдела.

Обращаясь к маленьким участникам праздника, Артем Карпенко пожелал им самого ценного - здоровья и исполнения всех заветных желаний.

После слов поздравлений дети вместе с артистами театра кукол отправились в путешествие "По сказочным странам с волшебным барабаном". У нарядной елки ребята водили хороводы, участвовали в конкурсах и играх, танцевали и делали фото с любимыми сказочными и мультипликационными героями, встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. Продолжился утренник спектаклем "Кто против Снеговика?".

"Очень нравится такой праздник, здесь интересно и весело. И вообще Новый год - это время подарков под украшенной елкой, хороводов, песен, танцев и отличного настроения", - поделилась впечатлениями Полина Саянкова из Буда-Кошелево.

В эти дни областная организация БОКК поздравляет с Новым годом, Рождеством не только детей, но и одиноких пожилых людей. "Мы стараемся подарить им тепло наших сердец, внимание и заботу. Поздравления получили уже порядка 200 человек. Благотворительный марафон продолжается", - заключил Артем Карпенко.-0-