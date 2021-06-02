Областная конференция "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" прошла в Могилеве

2 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областная конференция "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" прошла сегодня на базе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками мероприятия стали начальники отделов идеологической работы (культуры) и по делам молодежи горрайисполкомов, руководители общественных организаций Могилевской области, студенты МГУ имени А.А. Кулешова.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк рассказал про типологию геноцида, какие его формы во время Второй мировой войны существовали, поделился итогами своей работы в различных архивах.

"Это и холокост, это и уничтожение белорусского населения разными этническими группами, это также и политика, проводимая в отношении движения сопротивления партизанских зон. Я говорил про классификацию геноцида, про подходы, имеющиеся в международном праве. Есть масса спорных моментов. В первую очередь, правомерно ли говорить о геноциде белорусского народа, белорусской нации? Никто не спорит, что был холокост, уничтожение евреев, массовые захоронения колоссальные. Что касается белорусов, существовала целенаправленная политика или нет? Последнее время любят поговорить, что не существовала. Это и обсуждали, - отметил Игорь Марзалюк. - Еще один важный вопрос: чем на самом деле являлся план "Ост" - это реальная вещь или декларация о намерениях, которая не была реализована? Поднимали и табуированную длительное время тему про соучастников злодеяний и тех, кто осуществлял пацифические акции на территории Беларуси. Это тема деликатная. Про это мы не любили говорить или говорили смягченно, в первую очередь акцентируя внимание на подвигах. Но чтобы понять все величие того подвига, нужно знать и предателей".

В своем выступлении ректор могилевского вуза Денис Дук отметил, что масштабы геноцида белорусского народа недооценены. "Сегодняшняя конференция ставила перед собой несколько задач. Одна из них - понятие геноцида, когда оно появилось и внедрялось в общественное сознание, как в целом начиналась разработка этой проблемы. Вторая - насколько белорусский народ действительно пострадал во время войны и насколько жертвы были сопоставимы с теми цифрами, с которыми мы жили до этого времени. Сегодня мы знаем точно, что масштабы геноцида белорусского народа недооценены. Новые вскрывающиеся факты, новые получаемые историками и археологами данные позволяют с уверенностью говорить, что проблема недооценена и нужно ее четко обозначить с тем, чтобы дальше мы могли строить наше будущее с учетом вот этой коллективной памяти. Чтобы никто и ничто не было забыто, особенно те жертвы, что понесли простые мирные жители, погибавшие здесь на родине, а также на фронтах и в концлагерях на чужбине, - подчеркнул Денис Дук. - На конференции показали итоги раскопок на местах боевой славы нашим поисковым историко-патриотическим клубом "Виккру". Озвучили данные, что уже были верифицированы по итогам расследований и сверкой с архивами. Можно с уверенностью говорить, что многие братские захоронения, где числились 2, 3, 10 погибших, насчитывают гораздо большее количество жертв, чем считалось ранее".

Еще одним участником конференции стала председатель Могилевской областной ассоциации малолетних узников фашистской неволи Галина Рыбцова. "Беларусь пострадала, можно сказать, больше всех во время Великой Отечественной войны. Погибло много мирного населения, не говоря уже о солдатах. Из 10 детей остался жить лишь 1. В Освенциме погибло более 4 млн человек разных национальностей, в лагерях на территории Беларуси - 200 тыс. Немцы принудительно угоняли множество людей, и вернулось очень мало - только третья часть. Это такие огромные цифры. Зверства тех лет нельзя забывать никогда, но особенно нужно помнить о них сейчас", - подчеркнула Галина Рыбцова.-0-