Областная конференция "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" прошла в Могилеве

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 2 июня 2021
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:47 В минском парке женщина выпала из аттракциона Происшествия
14:40 В Минске при пожаре погиб мужчина Происшествия
14:24 Национальный институт образования рассказал о пособиях и программах по профилактике курения Общество
14:24 Роман Головченко в рамках "ТИБО-2021" посетил стенд компании Huawei. Какие новинки показали премьер-министру Технологии
14:16 МТС продемонстрировал на "ТИБО-2021" возможности сети 5G SA Технологии
14:14 БРСМ постоянно ищет новые эффективные формы работы с молодежью - мнение Общество
14:10 МТС запустил в Беларуси технологию онлайн-консультаций в поликлиниках Технологии
14:07 Турчин: если даешь гражданам обещание, надо его обязательно выполнить Регионы
14:02 Следователи ищут очевидцев смертельной аварии в Дятловском районе Происшествия
13:55 Острой необходимости в коренном реформировании БРСМ нет - Прохоров Общество
13:54 Областная конференция "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" прошла в Могилеве Регионы
13:28 Все районы Витебской области приступили к заготовке кормов Регионы
13:25 Глава Wizz Air раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью Общество
13:18 Белорусский рубль на торгах 2 июня ослаб к трем основным валютам Экономика
13:12 Азербайджан изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков Экономика
13:08 Ицхак Герцог избран президентом Израиля В мире
13:01 Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси Общество
12:59 Минобороны РФ: под прикрытием учения НАТО доставит в Украину современное вооружение Политика
12:59 МГЛУ реализует проект "Мы пишем нашу повесть о войне на разных языках…" Общество
12:56 У игрока брестского "Строителя" во время матча остановилось сердце, сейчас его состояние стабильное Спорт
12:55 ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Несвиж Регионы
12:53 Конституционный суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в декрете №2 Общество
12:48 Мингорисполком и облисполкомы проведут 5 июня прямые телефонные линии Общество
12:46 Площадка для воркаута появилась в Горках Регионы
12:46 Белорусские метатели молота выиграли две олимпийские лицензии на турнире в Молдове Спорт
12:45 Аппарат Curiosity запечатлел на Марсе перламутровые облака Калейдоскоп
12:44 БРСМ инициировал проведение внеочередного съезда организации Общество
12:40 В детских летних лагерях Беларуси оздоровятся порядка 342 тыс. ребят Общество
12:32 "Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов Общество
12:26 Луцкий: молодежь должна быть в авангарде общества Общество
Все новости
Все новости
Регионы
02 июня 2021, 13:54

Областная конференция "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" прошла в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

2 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областная конференция "Геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны" прошла сегодня на базе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками мероприятия стали начальники отделов идеологической работы (культуры) и по делам молодежи горрайисполкомов, руководители общественных организаций Могилевской области, студенты МГУ имени А.А. Кулешова.

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк рассказал про типологию геноцида, какие его формы во время Второй мировой войны существовали, поделился итогами своей работы в различных архивах.

"Это и холокост, это и уничтожение белорусского населения разными этническими группами, это также и политика, проводимая в отношении движения сопротивления партизанских зон. Я говорил про классификацию геноцида, про подходы, имеющиеся в международном праве. Есть масса спорных моментов. В первую очередь, правомерно ли говорить о геноциде белорусского народа, белорусской нации? Никто не спорит, что был холокост, уничтожение евреев, массовые захоронения колоссальные. Что касается белорусов, существовала целенаправленная политика или нет? Последнее время любят поговорить, что не существовала. Это и обсуждали, - отметил Игорь Марзалюк. - Еще один важный вопрос: чем на самом деле являлся план "Ост" - это реальная вещь или декларация о намерениях, которая не была реализована? Поднимали и табуированную длительное время тему про соучастников злодеяний и тех, кто осуществлял пацифические акции на территории Беларуси. Это тема деликатная. Про это мы не любили говорить или говорили смягченно, в первую очередь акцентируя внимание на подвигах. Но чтобы понять все величие того подвига, нужно знать и предателей".

В своем выступлении ректор могилевского вуза Денис Дук отметил, что масштабы геноцида белорусского народа недооценены. "Сегодняшняя конференция ставила перед собой несколько задач. Одна из них - понятие геноцида, когда оно появилось и внедрялось в общественное сознание, как в целом начиналась разработка этой проблемы. Вторая - насколько белорусский народ действительно пострадал во время войны и насколько жертвы были сопоставимы с теми цифрами, с которыми мы жили до этого времени. Сегодня мы знаем точно, что масштабы геноцида белорусского народа недооценены. Новые вскрывающиеся факты, новые получаемые историками и археологами данные позволяют с уверенностью говорить, что проблема недооценена и нужно ее четко обозначить с тем, чтобы дальше мы могли строить наше будущее с учетом вот этой коллективной памяти. Чтобы никто и ничто не было забыто, особенно те жертвы, что понесли простые мирные жители, погибавшие здесь на родине, а также на фронтах и в концлагерях на чужбине, - подчеркнул Денис Дук. - На конференции показали итоги раскопок на местах боевой славы нашим поисковым историко-патриотическим клубом "Виккру". Озвучили данные, что уже были верифицированы по итогам расследований и сверкой с архивами. Можно с уверенностью говорить, что многие братские захоронения, где числились 2, 3, 10 погибших, насчитывают гораздо большее количество жертв, чем считалось ранее".

Еще одним участником конференции стала председатель Могилевской областной ассоциации малолетних узников фашистской неволи Галина Рыбцова. "Беларусь пострадала, можно сказать, больше всех во время Великой Отечественной войны. Погибло много мирного населения, не говоря уже о солдатах. Из 10 детей остался жить лишь 1. В Освенциме погибло более 4 млн человек разных национальностей, в лагерях на территории Беларуси - 200 тыс. Немцы принудительно угоняли множество людей, и вернулось очень мало - только третья часть. Это такие огромные цифры. Зверства тех лет нельзя забывать никогда, но особенно нужно помнить о них сейчас", - подчеркнула Галина Рыбцова.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
геноцид конференция Могилев
Новости рубрики Регионы
Александр Турчин. Фото из архива Турчин: если даешь гражданам обещание, надо его обязательно выполнить
Фото из архива Все районы Витебской области приступили к заготовке кормов
ФОТОФАКТ: Города Беларуси. Несвиж
Фото из архива Площадка для воркаута появилась в Горках
Фото из архива Стоянку полесских партизан реконструировали в Ивановском районе
Фото из архива В Минске изменены нормативы расхода тепловой энергии в домах без приборов учета
Главное
"Экономика - наиважнейший вопрос" - Лукашенко раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи
Луцкий: молодежь должна быть в авангарде общества
В детских летних лагерях Беларуси оздоровятся порядка 342 тыс. ребят
Правительство определило, как будут выглядеть биометрические документы
Топ-новости
Андрейченко: отношения между Беларусью и Пакистаном искренние и доверительные
"Белавиа" работает над поиском новых направлений и корректировкой маршрутов
Конституционный суд не выявил пробелов, коллизий и правовой неопределенности в декрете №2
Глава Wizz Air раскритиковал европейские правительства за запрет полетов над Беларусью
Азербайджан изучает белорусский опыт в области строительства агрогородков
МТС запустил в Беларуси технологию онлайн-консультаций в поликлиниках
Важно удерживать высокую планку следственной работы, несмотря на давление деструктивных сил - СК
Египетский бизнес видит значительный потенциал в развитии биржевой торговли с Беларусью
Национальный институт образования рассказал о пособиях и программах по профилактике курения
Генпрокуратура направила поручение в Литву об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде
Корпоративные акции в честь Всемирного дня донора крови стартовали в Беларуси
Белорусские метатели молота выиграли две олимпийские лицензии на турнире в Молдове
Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полеты через Украину
БЖД назначила дополнительный поезд Минск - Витебск на время "Славянского базара"
Дзермант: украинские элиты несубъектны и несамостоятельны
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.