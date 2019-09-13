Областная межотраслевая спартакиада профсоюзов стартует в Могилеве

13 сентября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Более 600 участников соберет в Могилеве 13-14 сентября областная межотраслевая спартакиада профсоюзов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Людмила Старостина.

Соревнования приурочены к 115-летию профсоюзного движения Беларуси и пройдут на базе спортивного комплекса "Локомотив". В них примут участие представители отраслевых профсоюзов из нескольких десятков предприятий и организаций - от работников сферы здравоохранения, образования и науки до трудящихся химической и машиностроительной отраслей.

"Одним из важных направлений деятельности нашей общественной организации является культурно-массовая, физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, - отметила Людмила Старостина. - Только за первое полугодие 2019 года отраслевыми профсоюзами в области проведено более 1,5 тыс. спортивно-массовых мероприятий. Эта спартакиада также направлена на популяризацию и совершенствование среди трудящихся здорового образа жизни и занятий физической культурой".

В этом году в спартакиаде заявлено 15 сборных команд - по 40 человек в каждой. На протяжении двух дней они поспорят за звание самых сильных, ловких и спортивных. Им предстоит борьба в семи видах спорта: волейбол, мини-футбол, легкоатлетический кросс, настольный теннис, гиревой спорт, дартс и плавание.

В финале спартакиады будут определены победители в общекомандном, командном и личном зачете. Их наградят кубками, дипломами и ценными призами.-0-