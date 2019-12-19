Областная профсоюзная елка в Могилеве соберет почти 600 ребят

19 декабря, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Областная профсоюзная елка состоится в Могилеве 24 декабря в 11.00 во Дворце культуры области. Мероприятие станет частью традиционной благотворительной акции "Профсоюзы - детям", рассказали корреспонденту БЕЛТА в Могилевском областном объединении профсоюзов.

В этом году гостями праздника, который проводится уже более 10 лет, станут почти 600 ребят - преимущественно дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды, воспитанники социальных приютов и детских учреждений образования интернатного типа, закрепленных за областным объединением профсоюзов и областными организациями отраслевых профсоюзов. Каждый ребенок получит килограммовый подарок.

Гостей ожидает увлекательное представление со Снегурочкой и Дедом Морозом, а также музыкальная новогодняя сказка. В этом году ребята увидят постановку "Волшебный переплет", главным героем которой станет школьник Вовка Пиджаков. По сюжету Дед Мороз вырастил волшебную елку с книгами, а злой волшебник Ширлин-Мырлин и ведьма Рампумпель Гадюкина пытаются их похитить. На помощь приходит Вовка. Спасая книги, он попадает в волшебное царство, где встречает разных литературных героев: Снежную королеву, Змея Горыныча, Дон Кихота и Санчо Пансу, Айболита, Бармалея и многих других.

Накануне новогодних и рождественских праздников профсоюзы посетят свои подшефные учреждениям и окажут безвозмездную помощь в укреплении материально-технической базы, закупке сладостей и новогодних подарков для их воспитанников, организации поездок на представления.

"Профсоюзы никогда не стояли в стороне от помощи детям, - рассказали в областном объединении. - Подтверждением тому служит республиканская благотворительная акция "Профсоюзы - детям", которая проводится круглый год и предполагает реальную спонсорскую помощь детям и отдельным категориям семей к новогодним и рождественским праздникам, Дню знаний, 1 Мая".-0-