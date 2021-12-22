Областная профсоюзная елка в Могилеве соберет ребят 28 декабря

22 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областная профсоюзная елка соберет 28 декабря в Могилеве около 550 детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков.

"Мероприятие состоится во Дворце культуры области и станет частью республиканской благотворительной акции "Профсоюзы - детям", которая проводится с 2002 года, - отметил Дмитрий Янков. - Традиционно маленькие гости праздника не только увидят новогоднее представление, но и получат сладкие подарки. Детей ожидают встреча со Снегурочкой, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами, а также интерактивное представление "Королевство новогодних сказок".

По словам художественного руководителя Дворца культуры области Владислава Шевцова, лейтмотивом постановки станут дружба и взаимовыручка, которые помогут главным героям преодолеть все трудности и испытания. "Сюжет новогоднего представления построен на путешествии по сказкам, - рассказал он. - Зрители вместе с актерами познакомятся с героями пяти любимых детских историй. В поисках лучей волшебной новогодней звезды счастья могилевские ребята вместе со зрителями преодолеют все преграды, которые на их пути создадут персонажи-антагонисты - Урсула, Малефисента, Гримхильда, Червовая и Снежная королевы. Однако испытания только укрепят дружбу".

В новогодней постановке примут участие 115 артистов, в их числе воспитанники детских творческих коллективов Дворца культуры области. Среди сказочных персонажей будет 20 основных героев - Эльза, Ариэль, Белоснежка, Алиса, Джек Воробей, Гарри Поттер и многие другие. Остальные участники постановки будут задействованы в хореографических и музыкальных номерах. Юные таланты помогут сделать сказочный сюжет более динамичным и увлекательным, а также воплотить все режиссерские задумки.

"Областная профсоюзная елка - лишь одно из серии мероприятий, которые проводятся в преддверии новогодних и рождественских праздников в рамках благотворительной акции "Профсоюзы - детям", - отметил председатель областного объединения профсоюзов. - Представители общественной организации окажут безвозмездную помощь подшефным учреждениям в укреплении их материально-технической базы, закупке для воспитанников сладостей и новогодних подарков, организации поездок на новогодние сказки и представления".

Особое внимание со стороны профсоюзов традиционно будет уделено детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, воспитанникам социальных приютов и детских учреждений образования интернатного типа, закрепленных за областным объединением профсоюзов и областными организациями отраслевых профсоюзов.-0-