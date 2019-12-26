Областная профсоюзная елка в Витебске: интерактив и множество сюрпризов

26 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня пройдет областной профсоюзный праздник для детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном профсоюзном объединении.

Главная профсоюзная благотворительная елка состоится в Витебском областном Дворце детей и молодежи. На утренник приглашены более 250 ребят. Это дети-сироты, воспитанники детских домов, ребята, оставшиеся без попечения родителей и с ограниченными возможностями, а также воспитывающиеся в многодетных и малообеспеченных семьях. Праздник будет полон новогодних сюрпризов, игр и подарков. Новогоднее представление, подготовленное ведущими детскими коллективами дворца, пройдет в увлекательном интерактивном взаимодействии сказочных персонажей с юными зрителями.

Новогодние праздники - лишь часть большой благотворительной акции "Профсоюзы - детям". По традиции в канун новогодних и рождественских праздников профсоюзы активно участвуют в благотворительных мероприятиях, направленных на уязвимые категории несовершеннолетних. Представители профсоюзных организаций всех уровней во всех регионах страны посещают детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для детей-инвалидов, социальные приюты, дома ребенка, встречаются с воспитанниками подшефных интернатских учреждений. "Для нас это очень важный пласт работы, направленный прежде всего на то, чтобы самый главный зимний праздник оправдал ожидания каждого ребенка", - подчеркнули в профсоюзной организации.

В Витебской области с момента объявления в 2002 году благотворительной акции "Профсоюзы - детям" на областной профсоюзной елке уже побывали около 4,5 тыс. детей.

Организаторы новогоднего мероприятия - Витебское областное объединение профсоюзов, отраслевые профсоюзы, первичные профсоюзные организации предприятий и организаций города.-0-