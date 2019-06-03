Областная спартакиада по паралимпийским видам спорта пройдет 4-5 июня в Гомеле

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областная открытая спартакиада по паралимпийским видам спорта среди инвалидов опорно-двигательного аппарата пройдет в Гомеле 4-5 июня, сообщили БЕЛТА в региональном общественном объединении "Инвалиды-спинальники".

Спартакиада соберет примерно 70 человек, включая инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, сопровождающих их и волонтеров из Гомельской, Могилевской и Витебской областей.

Соревнования будут проходить на двух площадках: в Гомельском областном центре олимпийского резерва по легкой атлетике и областном центре олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта. В программе двухдневной спартакиады - состязания по четырем паралимпийским видам спорта. Спортсменам предстоит показать результаты в легкой атлетике, плавании, бочче, настольном теннисе.

Состязания проводятся для популяризации спортивных мероприятий, привлечения людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата к занятиям физической культурой и спортом. На таких площадках выявляются сильнейшие инвалиды-спортсмены, которые продолжат культивировать в Гомельской области паралимпийские виды спорта, а также будут представлять регион на республиканских и международных соревнованиях.

По оценке организаторов, подобные мероприятия позволяют продемонстрировать не только спортивные способности людей с инвалидностью, но и мотивировать их и их родственников к повышению социальной и физической активности, достижениям, помогают преодолеть психологические барьеры. Обозначается также важность продвижения инваспорта, стремление людей с инвалидностью вести здоровый образ жизни и быть включенными в полноценную социальную жизнь.

Спартакиада проводится в рамках реализуемого в Беларуси проекта международной технической помощи "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь" (БЕЛМЕД). Он финансируется ЕС и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНЕСКО и ЮНФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Беларуси, осуществляя инициативу "От здоровья каждого к здоровому обществу". Партнерами ГООО "Инвалиды-спинальники" по реализации инициативы выступают управление спорта и туризма, комитет по труду, занятости и социальной защите и главное управление здравоохранения Гомельского облисполкома.-0-