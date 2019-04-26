Областное объединение профсоюзов подарило спортинвентарь 5 соцобъектам Чечерского района

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельское областное объединение профсоюзов подарило спортинвентарь и необходимое оборудование пяти соцобъектам Чечерского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе объединения.

Благотворительная акция приурочена к 33-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день профсоюзный актив области посетил социальные объекты пострадавшего от техногенной катастрофы района, встретится с руководством местной власти, нанимателями и коллегами.

Профсоюзы оказали помощь в укреплении материально-технической базы ряда учреждений. Было закуплено оборудование для городского стадиона в райцентре, велосипеды для территориального центра соцобслуживания населения и для обслуживания пациентов сестринской больницы, оборудование для комнаты приема пищи молочно-товарной фермы в ОАО "Вознесенск", районного центра творчества детей и молодежи.

Гости ознакомились с работой сельскохозяйственного предприятия, стали участниками районного митинга у памятника отселенным деревням, оценили условия для пациентов центральной районной больницы, а также потенциал юных спортсменов района во время их выступления на стадионе. О местных традициях им рассказали в Чечерском районном центре творчества детей и молодежи, историко-этнографическом музее, Музее хлеба в Ботвиново.

Во время сегодняшней акции на благотворительность направлено более Br7 тыс.

Как подчеркнули в Гомельском областном объединении профсоюзов, в их задачи входит не только защита трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюзов, укрепление профсоюзного движения, общественный контроль за соблюдением законодательства о труде, выполнением колдоговоров и соглашений. В этом ряду не менее важным является и развитие физической культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни. А благотворительные акции по социальной поддержке стали доброй традицией. В фокусе внимания профсоюзов остаются дети, молодежь, ветераны войны и труда, инвалиды.

Чечерский район - один из пострадавших регионов страны после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. После трагедии из района были отселены свыше 3,9 тыс. семей, выведено из оборота более 12 тыс. га сельхозугодий, остановилась жизнь в 43 населенных пунктах. В настоящее время в районе работают и развиваются все отрасли социальной направленности.-0-

Фото Гомельского областного объединения профсоюзов