Областное совещание по профилактике коронавирусной инфекции провели в Могилеве

18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областное совещание по вопросам профилактики коронавирусной инфекции под руководством председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца прошло сегодня в Могилеве. Участниками стали руководители учреждений здравоохранения области, представители облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее совещание необходимо для дальнейшей успешной работы на всех уровнях. В любом случае необходимо иметь обратную связь - для обмена опытом. Бывает, что для решения части вопросов нужна помощь государства. И государство идет нам навстречу. Председатель Могилевского облисполкома принял решение собрать сегодня руководителей учреждений здравоохранения области, чтобы лично услышать, есть ли проблемные вопросы, в решении которых нужна помощь", - отметил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

По словам начальника главного управления по здравоохранению, ситуация в регионе сейчас сложная, но не критическая. "Увеличивается количество заболеваний острыми вирусными инфекциями, часть которых приходится на коронавирус. Приняты все меры, чтобы не допустить большего распространения инфекции. Хочу поблагодарить Могилевский облисполком и жителей региона, что все откликнулись на просьбу носить маски в общественных местах. И это дает уже свои результаты, - подчеркнул Александр Старовойтов. - Если судить о подготовке Могилевской области к эпидемическому сезону, мы уменьшили количество пациентов, которые приходят в поликлинику, устранили часть плановых мероприятий. Сделали больше зон в учреждениях здравоохранения для посещения пациентов с температурой и вероятными признаки инфекций, и в первую очередь стараемся оказывать пациентам необходимую помощь на дому, а не приглашать человека в учреждение здравоохранения. Стационарных мест на сегодня достаточно, перепрофилирована часть отделений в учреждениях здравоохранения области. Вместе с тем плановая помощь тоже оказывается в тех объемах, которые необходимы, чтобы решить проблемы с трансплантацией суставов, кардиохирургическими операциями и многими другими вопросами".

Во время совещания

Коечный фонд Могилевской области составляет почти 11 тыс. коек. Из них почти 4 тыс. выделены для пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией. Как отметил Александр Старовойтов, при необходимости в области есть резерв, чтобы увеличить число мест для пациентов с вирусными заболеваниями.

Могилевская больница №1 сейчас перепрофилирована в инфекционный стационар. "Еще 2 апреля наша больница была перепрофилирована. Тогда было развернуто 300 инфекционных коек. Постепенно, с увеличением потока больных сотрудники набирались опыта, вырабатывались методики лечения, алгоритмы передвижения потоков пациентов и сотрудников. Были зонированы помещения, сделаны шлюзы. И благодаря финансовым вложениям областного исполнительного комитета в течение полутора месяцев у нас был закончен ремонт четырех отделений. В первую волну мы увеличили коечный фонд до 475 коек", - рассказал главный врач учреждения здравоохранения Виктор Клочков.

"Благодаря координирующей работе главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома, специалистов Министерства здравоохранения, помощи государственных и частных предприятий в первую волну мы справились успешно. Мы были обеспечены, и сейчас тоже, всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, лекарствами и изделиями медицинского назначения, - подчеркнул Виктор Клочков. - Мы понимали, что будет вторая волна, и поэтому проводили дополнительные подготовительные мероприятия. Сейчас мы уже развернули 550 коек и, если появится острая необходимость, можем увеличить количество мест еще на 40. Увеличили и число кислородных точек: если в первую волну у нас было около 120, то сейчас может работать до 170. Учреждение здравоохранения работает в штатном режиме".

Как отметил во время совещания Александр Старовойтов, в Могилевской области создан запас средств индивидуальной защиты, которых хватит до конца года. Сейчас прорабатываются вопросы бесперебойных поставок СИЗов на следующий год. В области нужно дополнительно закупить автомобили скорой медицинской помощи и пульсоксиметры - до конца недели этот вопрос будет решен.

Как отметил профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Данилов, такие встречи необходимы для обмена опытом между сотрудниками учреждений здравоохранения. "Основная суть нашей работы - это консультативная работа для тяжелых пациентов. В том числе мы, конечно, помогаем коллегам и с организацией процесса с учетом тех знаний, которыми делимся между собой. Стараемся все передовые методики и подходы внедрять везде, в том числе в Могилевской области, - отметил он. - Вчера мы были в Бобруйске - осталось ощущение удовлетворения от работы на местах. Есть мелкие нюансы, но они будут всегда. Борьба с коронавирусной инфекцией - это многоступенчатый и многогранный процесс. Помощь оказывается, и оказывается достойно. Это потенциально опасная инфекция, есть тяжелые пациенты. Но мы видим, что люди волнуются за свое здоровье: прислушались к просьбе носить маски в общественных местах. Совместными усилиями мы будем продолжать бороться с этой вирусной инфекцией".-0-

Фото Олега Фойницкого

Леонид Заяц

Виктор Клочков

Дмитрий Данилов