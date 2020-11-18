Областное совещание по профилактике коронавирусной инфекции провели в Могилеве

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 18 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:56 Названы самые дорогие для жизни города мира В мире
14:46 Национальный аэропорт Минск начал обработку самолетов против обледенения Регионы
14:46 Трансляции соревнований Белорусской федерации борьбы посмотрели около 90 тыс. зрителей Спорт
14:39 Страны СНГ заинтересованы в организации совместных мероприятий в сфере культуры - Бондарь Культура
14:39 Мингорисполком и облисполкомы проведут 21 ноября прямые телефонные линии Общество
14:26 ГАИ призывает водителей максимально концентрироваться при подъезде к пешеходному переходу Общество
14:26 Выставки и тестирование - в Беларуси проходят мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИДом Общество
14:20 БРПО дает старт 23 ноября новому сезону игры "Пионерский квиз" Общество
14:07 В Израиле сотни верующих протестовали против ограничительных мер из-за коронавируса В мире
13:35 Более 25 новогодних елок установят на улицах Бреста Регионы
13:35 В Жлобине задержали двух праворадикальных фанатов за участие в массовых беспорядках Происшествия
13:32 Зась: пандемия снизила уровень международного сотрудничества в сфере безопасности Политика
13:18 Доллар на торгах 18 ноября подешевел, евро и российский рубль подорожали Экономика
13:17 Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "О саморегулируемых организациях" Политика
13:17 У МОК нет замечаний к выполнению Олимпийской хартии НОК Беларуси - Головина Спорт
12:57 В Вилейском районе опрокинулась легковушка - погибла женщина Происшествия
12:55 В Брестской области введен масочный режим Регионы
12:53 Число жертв урагана "Йота" в карибском регионе возросло до 12 В мире
12:48 Fitch подтвердило кредитный рейтинг Банка развития на уровне В с пересмотром прогноза Экономика
12:47 Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 2 млн В мире
12:46 В Борисове сиделка украла у пенсионерки деньги и золото Происшествия
12:46 В Китае при взрыве в ресторане пострадали 34 человека В мире
12:42 Беларусь нацелена на дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере образования - Карпенко Общество
12:40 Проблемный участок теплосети в Пинске стал объектом разбирательства на онлайн-приеме в облисполкоме Регионы
12:35 Власти ДР Конго объявили об окончании вспышки лихорадки Эбола В мире
12:32 Имущество бывшего спиртзавода в Поставском районе продали более чем за Br3 млн Регионы
12:30 ФОТОФАКТ: В Минске восстановили Кальварийскую башню Регионы
12:29 Всемирная неделя правильного использования антибиотиков проходит в Беларуси Общество
12:28 Областное совещание по профилактике коронавирусной инфекции провели в Могилеве Регионы
12:26 Беларусь и Турция обсудили сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах Политика
Все новости
Все новости
Регионы
18 ноября 2020, 12:28

Областное совещание по профилактике коронавирусной инфекции провели в Могилеве

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Израиле сотни верующих протестовали против ограничительных мер из-за коронавируса
Зась: пандемия снизила уровень международного сотрудничества в сфере безопасности

18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областное совещание по вопросам профилактики коронавирусной инфекции под руководством председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца прошло сегодня в Могилеве. Участниками стали руководители учреждений здравоохранения области, представители облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее совещание необходимо для дальнейшей успешной работы на всех уровнях. В любом случае необходимо иметь обратную связь - для обмена опытом. Бывает, что для решения части вопросов нужна помощь государства. И государство идет нам навстречу. Председатель Могилевского облисполкома принял решение собрать сегодня руководителей учреждений здравоохранения области, чтобы лично услышать, есть ли проблемные вопросы, в решении которых нужна помощь", - отметил начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома Александр Старовойтов.

По словам начальника главного управления по здравоохранению, ситуация в регионе сейчас сложная, но не критическая. "Увеличивается количество заболеваний острыми вирусными инфекциями, часть которых приходится на коронавирус. Приняты все меры, чтобы не допустить большего распространения инфекции. Хочу поблагодарить Могилевский облисполком и жителей региона, что все откликнулись на просьбу носить маски в общественных местах. И это дает уже свои результаты, - подчеркнул Александр Старовойтов. - Если судить о подготовке Могилевской области к эпидемическому сезону, мы уменьшили количество пациентов, которые приходят в поликлинику, устранили часть плановых мероприятий. Сделали больше зон в учреждениях здравоохранения для посещения пациентов с температурой и вероятными признаки инфекций, и в первую очередь стараемся оказывать пациентам необходимую помощь на дому, а не приглашать человека в учреждение здравоохранения. Стационарных мест на сегодня достаточно, перепрофилирована часть отделений в учреждениях здравоохранения области. Вместе с тем плановая помощь тоже оказывается в тех объемах, которые необходимы, чтобы решить проблемы с трансплантацией суставов, кардиохирургическими операциями и многими другими вопросами".

Во время совещания
Во время совещания

Коечный фонд Могилевской области составляет почти 11 тыс. коек. Из них почти 4 тыс. выделены для пациентов с острыми респираторными заболеваниями, в том числе с коронавирусной инфекцией. Как отметил Александр Старовойтов, при необходимости в области есть резерв, чтобы увеличить число мест для пациентов с вирусными заболеваниями.

Могилевская больница №1 сейчас перепрофилирована в инфекционный стационар. "Еще 2 апреля наша больница была перепрофилирована. Тогда было развернуто 300 инфекционных коек. Постепенно, с увеличением потока больных сотрудники набирались опыта, вырабатывались методики лечения, алгоритмы передвижения потоков пациентов и сотрудников. Были зонированы помещения, сделаны шлюзы. И благодаря финансовым вложениям областного исполнительного комитета в течение полутора месяцев у нас был закончен ремонт четырех отделений. В первую волну мы увеличили коечный фонд до 475 коек", - рассказал главный врач учреждения здравоохранения Виктор Клочков.

"Благодаря координирующей работе главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома, специалистов Министерства здравоохранения, помощи государственных и частных предприятий в первую волну мы справились успешно. Мы были обеспечены, и сейчас тоже, всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, лекарствами и изделиями медицинского назначения, - подчеркнул Виктор Клочков. - Мы понимали, что будет вторая волна, и поэтому проводили дополнительные подготовительные мероприятия. Сейчас мы уже развернули 550 коек и, если появится острая необходимость, можем увеличить количество мест еще на 40. Увеличили и число кислородных точек: если в первую волну у нас было около 120, то сейчас может работать до 170. Учреждение здравоохранения работает в штатном режиме".

Как отметил во время совещания Александр Старовойтов, в Могилевской области создан запас средств индивидуальной защиты, которых хватит до конца года. Сейчас прорабатываются вопросы бесперебойных поставок СИЗов на следующий год. В области нужно дополнительно закупить автомобили скорой медицинской помощи и пульсоксиметры - до конца недели этот вопрос будет решен.

Как отметил профессор кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Данилов, такие встречи необходимы для обмена опытом между сотрудниками учреждений здравоохранения. "Основная суть нашей работы - это консультативная работа для тяжелых пациентов. В том числе мы, конечно, помогаем коллегам и с организацией процесса с учетом тех знаний, которыми делимся между собой. Стараемся все передовые методики и подходы внедрять везде, в том числе в Могилевской области, - отметил он. - Вчера мы были в Бобруйске - осталось ощущение удовлетворения от работы на местах. Есть мелкие нюансы, но они будут всегда. Борьба с коронавирусной инфекцией - это многоступенчатый и многогранный процесс. Помощь оказывается, и оказывается достойно. Это потенциально опасная инфекция, есть тяжелые пациенты. Но мы видим, что люди волнуются за свое здоровье: прислушались к просьбе носить маски в общественных местах. Совместными усилиями мы будем продолжать бороться с этой вирусной инфекцией".-0-

Фото Олега Фойницкого

Леонид Заяц
Леонид Заяц
Виктор Клочков
Виктор Клочков
Дмитрий Данилов
Дмитрий Данилов
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус здравоохранение Могилевская область
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Национальный аэропорт Минск начал обработку самолетов против обледенения
Фото из архива Более 25 новогодних елок установят на улицах Бреста
Фото из архива В Брестской области введен масочный режим
Анатолий Лис. Фото из архива Проблемный участок теплосети в Пинске стал объектом разбирательства на онлайн-приеме в облисполкоме
Фото из архива Имущество бывшего спиртзавода в Поставском районе продали более чем за Br3 млн
ФОТОФАКТ: В Минске восстановили Кальварийскую башню
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: нужно уловить момент оживления мирового производства и использовать сложившуюся конъюнктуру
Правительство утвердило перечень градостроительных проектов на разработку в 2021 году
В Беларуси выздоровели и выписаны 98 318 пациентов с COVID-19
Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект "О саморегулируемых организациях"
Топ-новости
Диагностируем коронавирус по мировым стандартам - комментарий
Совмин утвердил план национальных выставок Беларуси за рубежом на 2021 год
А теперь – "Вальс"! В комплексе Minsk World приемка нового дома и лучшие условия на недвижимость весь ноябрь!
Кинопроект "Купала" отмечен призом на международном фестивале в Москве
Государство заинтересовано в наличии малого бизнеса по переработке древесины - Дрожжа
Зась: пандемия снизила уровень международного сотрудничества в сфере безопасности
Василиса Марзалюк: белорусские атлеты хотят спокойно готовиться к важным стартам
Барсуков рассказал о восстановлении водоснабжения в Новой Боровой
ГАИ призывает водителей максимально концентрироваться при подъезде к пешеходному переходу
Беларусь нацелена на дальнейшее сотрудничество с Россией в сфере образования - Карпенко
У МОК нет замечаний к выполнению Олимпийской хартии НОК Беларуси - Головина
БГУ представит более 20 разработок на виртуальной выставке научно-технических достижений Беларуси
Продолжается проверка по факту смерти Романа Бондаренко - Генпрокуратура
Областное совещание по профилактике коронавирусной инфекции провели в Могилеве
БЖД назначила более 70 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.