Областной благотворительный праздник соберет в Молодечно около 800 детей

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной новогодний благотворительный праздник для детей состоится в Молодечно 28 декабря. Участниками торжества станут более 800 ребят, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Среди участников - дети из многодетных, малообеспеченных и приемных семей, сироты, победители районных, областных, республиканских и международных олимпиад, конкурсов и соревнований, учащиеся кадетского училища, активисты детского и молодежного движения. Для них подготовили новогодние сюрпризы, конкурсы, увлекательное представление и сладкие подарки.

Мероприятие станет для Минской области кульминацией республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети", которая стартовала 10 декабря и продлится до 11 января. В эти дни в каждом районе пройдут праздничные мероприятия. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, представители организаций и предприятий посетят детские интернатные учреждения, детские больницы, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, опекунские и приемные, многодетные и малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Гости окажут помощь в решении существующих проблем, вручат подарки.

Главная цель республиканской акции "Наши дети" - не оставить без внимания ни одного ребенка. Ожидается, что в акции примут участие более 15 тыс. ребят со всей Беларуси.-0-