Областной благотворительный праздник соберет в Витебске 950 детей

9 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске губернаторская елка соберет 950 детей со всех городов и районов области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Витебского облисполкома.

Традиционный областной благотворительный праздник состоится 27 декабря и соберет в концертном зале "Витебск" ребят в возрасте от 8 до 14 лет. Это дети, ставшие победителями и лауреатами различных олимпиад, творческих и спортивных состязаний, активисты, дети из многодетных и малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, сироты. Каждый из них в этот день наряду с самыми теплыми поздравлениями от руководства области получит сладкий подарок и яркие впечатления от новогоднего представления.

Откроет же череду крупных зимних праздников в областном центре 16 декабря новогодний бал для учащейся и студенческой молодежи, приглашения на который получили 200 юношей и девушек. Во время мероприятия за различные достижения лучшие из них будут отмечены наградами. Отдельное внимание в эти дни будет уделено и детям с особенностями психофизического развития. Добрая новогодняя сказка соберет 120 таких ребят 24 декабря в Витебском областном дворце детей и молодежи.

Сегодня в Беларуси стартует новогодняя республиканская благотворительная акция "Наши дети", которая продлится до 10 января. В дни ее проведения в Витебской области запланированы сотни мероприятий, которые пройдут во всех учреждениях образования региона. Почетными гостями во многих социальных приютах, интернатных учреждениях, детских домах семейного типа в эти дни станут представители исполнительных и распорядительных органов власти, общественных организаций, спонсоры и волонтеры. Главная цель акции - не оставить без внимания ни одного ребенка.-0-