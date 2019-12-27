Областной благотворительный праздник в Гродно посетили более 1,1 тыс. детей

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Приглашение на главную елку Гродненской области получили свыше 1,1 тыс. детей со всех районов региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Областной благотворительный праздник накануне Нового года проводится уже более двух десятков лет. Этот год - особенный. Впервые праздник приняла областная филармония: после масштабной реконструкции здесь установили современное световое и звуковое оборудование, расширили зрительский зал. Это позволило пригласить на праздник почти в два раза больше детей.

"Акция "Наши дети" в регионе набирает ход. Представители исполнительной власти, руководители организаций и предприятий посещают школы-интернаты, дома семейного типа, социальные приюты, проводятся утренники, другие праздничные мероприятия. Важно подарить внимание и заботу максимальному количеству детей", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

На елку пригласили детей в возрасте от 8 до 14 лет со всех районов региона. Среди гостей - воспитанники интернатных учреждений, центров коррекционно-развивающего обучения, а также отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных и творческих конкурсов. Все участники губернаторской елки получили подарки. Дети повеселились, пообщались со сказочными персонажами, а после стали зрителями увлекательной новогодней постановки с лазерным шоу на сцене филармонии.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 9 декабря по 10 января. В Гродненской области запланировано свыше 5 тыс. мероприятий, участие в которых примут юные жители региона. Это не только утренники в учреждениях образования и на предприятиях, но и поездки в усадьбы к Деду Морозу (их открыли во многих районах области), массовые гуляния. В регионе к старту акции приурочили зажжение праздничной иллюминации на елках в разных населенных пунктах. Одной из новинок этого года стал "белый бал": 18 декабря он собрал в областной филармонии успешных в учебе и общественной жизни школьников, студентов и учащихся учреждений профессионального образования.-0-