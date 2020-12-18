Областной этап "100 идей для Беларуси" в Могилеве пройдет онлайн

18 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной этап республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" пройдет сегодня в Могилеве в онлайн-формате на платформе Zoom. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете ОО "БРСМ".

Всего на областном этапе будет представлено более 30 проектов. Их защита пройдет в формате elevator-speech в интернете и начнется в 11.20. Участникам нужно будет провести презентацию своей идеи перед экспертным советом в течение трех минут, после этого с ними будут общаться представители жюри.

Итоги конкурса разместят в этот же день в социальной сети "Вконтакте". "В 18.00 в группе "Молодежь Могилевщины" станут известны имена победителей. По итогам конкурса будут отобраны лучшие инновационные идеи в различных сферах деятельности, готовые для дальнейшей практической реализации. Эти проекты представят Могилевщину в финале республиканского конкурса "100 идей для Беларуси", - отметили в обкоме.

Организатором конкурса выступает Могилевский обком ОО "БРСМ" при поддержке Могилевского облисполкома.-0-