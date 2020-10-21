Областной этап чемпионата страны по брейк-дансу пройдет в Могилеве

21 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной этап чемпионата страны по брейк-дансу пройдет в Белорусско-Российском университете 24 октября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

Участниками конкурса станут мальчики и девочки в возрасте от 8 лет и молодые люди в категории "17+". Как отметил один из организаторов конкурса Сергей Шпаковский, подобный турнир будет проходить в Могилеве в третий раз. "Брейк-данс - популярное движение у современной молодежи. До пандемии такие конкурсы пользовались большой популярностью. Мы надеемся, что и в этот раз у нас все получится", - отметил Сергей Шпаковский.

Планируется, что участниками отбора станут около 100 молодых танцоров со всей Могилевской области.

Начало выступлений в 13.00. Вход свободный.

Организатор соревнований - Белорусская федерация брейк-данса при поддержке Белорусско-Российского университета и Могилевского горисполкома.-0-