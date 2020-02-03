Областной этап конкурса "Мисс Беларусь" пройдет в Борисове 9 февраля

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красавиц Минской области приглашают 9 февраля поучаствовать в областном этапе конкурса "Мисс Беларусь - 2020", который пройдет 9 февраля в Борисове, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме.

В кастинге могут участвовать девушки в возрасте от 18 до 24 лет. Претендентки на звание первой красавицы страны должны иметь гражданство Беларуси и постоянно проживать на территории страны (независимо от места учебы и работы). Существуют и другие важные критерии отбора: рост не ниже 174 см, отсутствие на теле татуировок и пирсинга. Девушки должны быть не замужем, не иметь детей.

Областной этап конкурса проводится в форме кастинга. Он будет включать предварительное собеседование, измерение параметров участниц, проверку соответствия требованиям. Жюри оценит также самопрезентацию, включающую выход в купальнике, фото-, видеосъемку, демонстрацию творческих способностей.

Лучшие из девушек поборются за титул королевы красоты в финале "Мисс Беларусь - 2020", который пройдет в мае. Подробная информация о проведении национального конкурса красоты размещена на сайте телеканала ОНТ (www.ont.by).-0-