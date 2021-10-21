Областной этап республиканского турнира по брейк-дансу пройдет в Могилеве 23 октября

21 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 23 октября пройдет областной этап республиканского турнира по брейк-дансу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

Областной этап соревнований состоится в Белорусско-Российском университете. Соревноваться танцоры будут в нескольких номинациях: соло - дети до 8 лет, до 12 лет и до 16 лет. В отдельной категории выступят девочки в возрасте до 12 лет и старше 13 лет. Профессиональные выступления пройдут и в категории 17+. Планируется, что участниками отбора станут около 100 молодых танцоров со всей Могилевской области.

"В этом году из-за коронавируса Белорусская федерация брейк-данса ввела дополнительные противоэпидемические меры. Конкурс построен так, чтобы потоки участников не пересекались, все будут обеспечены масками и антисептиками. Зрителей в зале будет немного - только родители участников. Это нужно, чтобы обеспечить необходимую социальную дистанцию", - рассказал один из организаторов танцевального соревнования Сергей Шпаковский.

Начало выступлений в 14.00. Организатор соревнований - Белорусская федерация брейк-данса при поддержке Белорусско-Российского университета и Могилевского горисполкома.-0-