Областной этап "Снежного снайпера" соберет в Барановичском районе более 220 школьников

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе 18-20 февраля пройдет областной этап республиканских соревнований по биатлону среди детей и подростков "Снежный снайпер" на призы Президентского спортивного клуба, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском облисполкоме.

В январе прошли районные этапы турнира. В Брестской области в них приняли участие более 2,6 тыс. школьников. Сильнейшие из них выступят на областном этапе, который пройдет на лыжероллерной трассе в агрогородке Мир.

Для участия в соревнованиях заявились 19 команд - представители 16 районов, а также Бреста, Барановичей и Пинска. В состав каждой сборной вошли 12 учащихся: по два мальчика и две девочки в трех возрастных группах 2004-2009 годов рождения. Первый день посвящен личным гонкам. Так, ребята из младшей категории вольным стилем преодолеют дистанцию 1,8 км. Представители средней возрастной группы пробегут 2,4 км, старшей - 3 км. На следующий день состоится смешанная эстафета.

Спортивно-биатлонный комплекс в Мире в 2019 году реконструировали. Была обновлена лыжероллерная трасса, появилось стрельбище с 20 мишенными установками. Также приобретена снежная пушка. Инфраструктура позволяет заниматься спортом людям разного возраста.

Финал республиканских соревнований состоится с 9 по 15 марта в спорткомплексе "Раубичи". От Брестской области в команду войдут 24 спортсмена-школьника, которые покажут лучшие результаты на региональном этапе.

В "Снежном снайпере" участвуют любители биатлона, не состоящие в специализированных учебно-спортивных учреждениях.-0-