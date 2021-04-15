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15 апреля 2021, 08:26

Областной фестиваль фольклорного искусства стартует в Могилеве

Фото из архива
Фото из архива

15 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Областной фестиваль фольклорного искусства "Скарбнiца Падняпроўя" стартует сегодня в Могилеве. Об этом сообщили БЕЛТА в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительской работы.

Во время фестиваля будут проходить разнообразные тематические мероприятия: концерты, семинары-практикумы, посвященные традиционному народному творчеству белорусов, мастер-классы и многое другое.

Фестиваль проходит с апреля по сентябрь текущего года, а также во время республиканского праздника "Александрия собирает друзей" на тематической площадке "Фолк-мастерская". "Областной фестиваль проходит в три этапа. Первый этап - отборочный видеотур. Вторая часть - тематические мероприятия. Это будут концерты "Галасы Падняпроўя" и "Гумар Падняпроўя" и этно-дискотека "Танчым па-беларуску". Третий этап - заключительная часть фестиваля.

Сегодня в 17.30 в концертном зале "Могилев" пройдет старт фестиваля и первый тематический концерт "Галасы Падняпроўя", участниками которого станут детские и взрослые аутентичные и фольклорные коллективы, солисты учреждений культуры области, носители песенного фольклора Хотимского, Быховского, Чериковского, Краснопольского, Климовичского, Могилевского, Осиповичского районов и областного центра.

"Концерт будет поделен на 4 тематических блока - они будут олицетворять разные поры года. В каждом блоке участники представят возрожденные и существующие аутентичные песни. Некоторые из них будут представлены с демонстрацией обрядов народного календаря белорусов", - рассказали организаторы.

Следующий концерт "Гумар Падняпроўя" пройдет 30 апреля.

Организатором фестиваля выступает Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы.-0-

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